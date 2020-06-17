Denizlisporlu futbolcu Ogenyi Onazi, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi'nin Demir Grup Sivasspor maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Onazi'nin çekilen MR'ında arka adalesinde küçük bir yırtık tespit edildiği ve 27 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Orta saha oyuncusu Onazi'nin 2-3 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Topuğundan sakatlık yaşayan Recep Niyaz'ın tedavisi devam ettiği ve bir süre önce bağırsak ameliyatı geçiren Isaac Sackey'in takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.



Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Zeki Yavru'nun cezalı olduğu için Beşiktaş maçında forma giyemeyeceği ve bu karşılaşma öncesi Hugo Rodallega, Oğuz Yılmaz ve Ogeyi Onazi'nin ise 3'er sarı kartla kart ceza sınırında bulunduğu açıklandı.



Öte yandan yarın teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Kovid-19 ve antikor testi yapılacak.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemeleri kapsamında futbol müsabakalarında taraftar gruplarının toplanmasına ve müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında, takım karşılama, uğurlama, kutlamalar için tesislere gitmelerine, protesto gösterisinde bulmalarına müsaade edilmeyeceği bildirildi.