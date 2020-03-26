Denizlisporlu futbolcu Ogenyi Onazi'den

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına videolu mesajla destek verdi.



Takımın orta saha oyuncusu Onazi, lige verilen arada evde tek başına tavla oynadığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Onazi, paylaşımında ayrıca "Zorunlu olmadıkça evde kal. Çünkü evde hayat var, evde kal. Kovid-19 bittikten sonra normal hayata başlayacağız. #evdekaltürkiye" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, deneyimli futbolcu antrenmanlara evinin içerisinde oluşturduğu alanda devam ettiği görüntüleri de yayımladı.