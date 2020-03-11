- Denizlisporlu futbolcular Gençlerbirliği maçına 3 puan parolası ile çıkacak

Onazi: "Ne olursa olsun bu maçtan 3 puan almak istiyoruz"

Oscar Estupinan: "Gençlerbirliği maçında 3 puan almak isteyen taraf biz olacağız"

DENİZLİ - Denizlispor'un deneyimli orta saha oyuncu Ogenyi Onazi ile genç golcüsü Oscar Estupinan, Gençlerbirliği maçına mutlak 3 puan parolası ile çıkacaklarını belirtti.

Yeşil-siyahlı ekip Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman ile Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Onazi, Fenerbahçe maçında 3 puanı kaçıran taraf olduklarını ama bu maçta bunu yapmayacaklarını ve 3 puanı almak istediklerini kaydetti. Onazi, "Son maçlara baktığınızda bir yükselişimiz söz konusu ama bireysel değil takım olarak geliştiriyoruz kendimizi. Fenerbahçe maçından da önce söylediğim gibi, biz bundan sonra puan kaybetmek istemiyoruz. Hatta Fenerbahçe maçında da 3 puanı kaçıran taraf biz olduk açıkçası. Ama bu haftaki Gençlerbirliği maçı çok çok önemli bizim için. Bunun için de çok çok çalışacağız ve ne olursa olsun bu maçtan 3 puanı almak istiyoruz. Son haftalar çok çalıştık ben geriye döneyim diye. Bunun da meyvelerini yavaştan artık toplayacağımızı düşünüyorum. Çünkü takımla beraber olan çalışmalarıma güzel bir şekilde devam ediyorum ve artık hazırım oynamak için. Hocamız uygun gördüğü takdirde sahaya çıkıp yüzde yüzümü vereceğim" diye konuştu.

Estupinan: "Son haftalarda genel olarak bir çıkışımız mevcut"

Oscar Estupinan da tıpkı Onazi gibi 3 puan parolası ile sahaya çıkacaklarını ifade etti. Gençlerbirliği maçını kazanmak ve çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirten Estupinan, şunları söyledi:

"Son haftalarda genel olarak bir çıkışımız mevcut, iyi bir durumdan geçiyoruz. Hedefimiz toplayabildiğimiz kadar puan toplamak. Bunu yapabilmek için sürekli çalışmamız gerekiyor. Bu hafta çok önemli bir maçımız var. Fenerbahçe maçında da 3 puanı kaçıran taraftık. Tekrardan bunu bir hatırlatalım. Gençlerbirliği maçında da umarız istediğimizi elde ederiz, çünkü 3 puanı almak isteyen taraf biz olacağız bu maçta ve ne gerekiyorsa yapacağız. Umarım taraftarlarımız bize destek çıkar, taraftarlarımız arkamızda olduğu sürece biz zaten ne gerekiyorsa yapacağız."