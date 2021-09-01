Denizlisporlu futbolcular laktat testinden geçti

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da futbolculara laktat testi uygulandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre özel bir sağlık kuruluşunun uzman ekipleri tarafından uygulanan laktat testi yaklaşık 2 saat sürdü.

Futbolcuların aerobik ve dayanıklılık güçlerinin ölçüldüğü testlerin sonuçları raporlar halinde hazırlanarak teknik ekibe sunuldu.

Oyunculara, test sonuçlarına göre antrenman programları uygulanacak.