Denizlisporlu futbolcular laktat testinden geçti

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da futbolculara laktat testi uygulandı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre özel bir sağlık kuruluşunun uzman ekipleri tarafından uygulanan laktat testi yaklaşık 2 saat sürdü.
Futbolcuların aerobik ve dayanıklılık güçlerinin ölçüldüğü testlerin sonuçları raporlar halinde hazırlanarak teknik ekibe sunuldu.
Oyunculara, test sonuçlarına göre antrenman programları uygulanacak.
Kaynak: AA
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