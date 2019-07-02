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Denizlisporlu futbolcular sağlık testinden geçti

30 dakika önce

SPOR Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da futbolcular ve teknik heyet sağlık kontrolünden geçti.

Denizlisporlu futbolcular sağlık testinden geçti, System.String[]
SPOR Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da futbolcular ve teknik heyet sağlık kontrolünden geçti.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Süper Lig hazırlıklarına başlayan Denizlispor'da futbolcular ve teknik heyete özel bir hastanedeki sağlık testinde kardiyolojik muayene, EKO, efor testi, akciğer, kan ve idrar tahlili yapıldı. Yeşil-siyahlı ekibin İstikbal Mobilya  Kayserispor'dan kadroya dahil ettiği yeni transferi Portekizli Tiago Lopes, sağlık testi sonrası öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirterek, "Şu an inandığım bir projeye katıldım ve yeni takımım ve arkadaşlarımla eminim ki çok iyi bir sezon geçireceğiz" diye konuştu.
Denizlispor'da forma giyecek olmasından dolayı heyecanlı olduğunu belirten 31 yaşındaki sağ bek, "Denizlispor bana bir proje sundu ve ben bunu çok beğendim. Yeşil-siyahlı ekibe güvenerek geldim. Hazırlık döneminde çok iyi bir kadro oluşturacağımızı ve Süper Lig'de başarılı olacağımızı, iyi bir sezon geçireceğimizi biliyorum. Geçtiğimiz yıl Kayserispor'da düzenli olarak forma giydim. O proje bitti. Ben de şu an inandığım bir projeye katıldım ve yeni takımım ve arkadaşlarımla eminim ki çok iyi bir sezon geçireceğiz. Spor Toto 1'inci Lig'den yeni çıkan bir ekibiz. Birtakım hedeflerimiz var. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak ancak bunu daha da ileriye taşıyabilirsek mutlu oluruz" dedi.
 


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:58 Kaynak: DHA
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