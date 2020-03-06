Denizlisporlu futbolculardan 'Harften Öte Kadın' projesine videolu destek - Son Dakika

Denizli Raşit Özkardeş Ortaokulunun hayata geçirdiği, kadının toplumdaki yerine dikkat çekilen 'Harften Öte Kadın' projesine, Denizlisporlu futbolcular da çektikleri video ile destek verdi.



Pamukkale ilçesindeki Raşit Özkardeş Ortaokulu tarafından hayata geçirilen 'Harften Öte Kadın' isimli e-twinning projesi kapsamında 26 kent ve Azerbaycan'daki proje ortağı okulun öğretmen ve öğrencileri kadınların önemi, toplumda ve iş yaşamındaki yeri ile ilgili bir klip hazırladı. Klip, 'işaret' dili ile anlatımların yapıldığı videolardan oluştu. Proje kapsamında ayrıca öğrenciler kadının önemine ilişkin yazarlık atölyesinde şiirler yazıp resimler çizdi ve muhabirlik yaptılar. Öğrencilerin sosyal sorumluluk kazanmaları adına gerçekleştirilen klip çalışması 4 ay sürerken, 26 kentten ve Azerbaycan'daki proje ortağı okulda öğrenim gören 237 öğrenci ile öğretmen projede görev aldı.



Proje ile ilgili Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un da kapısını çalan öğrencilerin bu duyarlı davranışlarına, yeşil siyahlı ekibin başarılı futbolcuları Zeki Yavru ve Sedat Şahintürk de çektikleri videolarla destek oldu. Yavru ve Şahintürk videolarda kadının önemine yönelik mesajlar verdi. - DENİZLİ