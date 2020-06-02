Denizlisporlu futbolculardan 'Hazırız' mesajı - Son Dakika

Denizlisporlu futbolculardan 'Hazırız' mesajı

- Denizlisporlu futbolculardan 'Hazırız' mesajı Denizlispor'un başarılı futbolcusu Recep Niyaz: "Lige ara vermeden öncede iyi bir çıkışımız vardı, bunu devam ettirmek istiyoruz" Denizlispor'un genç futbolcusu Oğuz Yılmaz: "Bu ara bize iyi geldi" Denizlispor'un Polonyalı futbolcusu...

- Denizlisporlu futbolculardan 'Hazırız' mesajı

Denizlispor'un başarılı futbolcusu Recep Niyaz:

"Lige ara vermeden öncede iyi bir çıkışımız vardı, bunu devam ettirmek istiyoruz"

Denizlispor'un genç futbolcusu Oğuz Yılmaz:

"Bu ara bize iyi geldi"

Denizlispor'un Polonyalı futbolcusu Radoslaw Murawski:

"Sabırsızlanıyoruz, ne zamandır oynamak istiyorduk"

Denizlispor'un Faslı futbolcusu Zakarya Bergdich:

"Çok kötü sakatlık geçirdim ama toparlanma fırsatım oldu"

DENİZLİ - Denizlisporlu futbolcular Recep Niyaz, Oğuz Yılmaz, Radoslaw Murawski ve Zakarya Bergdich, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçı öncesinde hazır olduklarını söyledi.

Denizlispor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Bülent Uygun gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların keyifli olmaları gözden kaçmadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen ve tedbirlere uyan futbolcular, antrenmanlara erken başlamanın çok iyi olduğunu belirtti. Antrenmanda futbolculardan Recep Niyaz, Oğuz Yılmaz, Radoslaw Murawski ve Zakarya Bergdich basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Recep Niyaz: "Lige ara vermeden öncede iyi bir çıkışımız vardı"

Antrenmanlara devam ettiklerini ve normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte maç hazırlıklarına iyi bir şekilde başladıklarını söyleyen Recep Niyaz, "1 Haziran itibariyle normalleşme yavaş yavaş başladı. Ben bu saatten sonra futbolun hayatımıza girip, en azından insanların bir nevi odak noktasını değiştirebileceğimize inanıyorum. Bu yolda çalışmalarımıza biraz erken başladık. Yavaş yavaş ilerlemeye başladık. İyi de hazırlanıyoruz, önümüzde 8 maç var ve hakikatten zor maçlarımız var. Kafaya oynayan ekiplerle oynayacağız. Hiç boşa atılacak bir ekip değiliz. İyi hazırlanıyoruz, iyi çalışıyoruz, iyide bir takımız. Bunu en başından beri söylüyoruz. Lige ara vermeden öncede iyi bir çıkışımız vardı. Bu çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Bütün maçlarda puan ve puanlarla inşallah ligi rahat bir yerde bitirmek istiyoruz. İnşallah hepimiz emeklerimizin karşılığını alırız. Zor bir maç olacak ama dediğim gibi biz son 3 haftada gerçekten çok zor maçlarda iyi maçlar oynayarak, iyi sonuçlar aldık. Bu çıkışımızı devam ettiriyoruz. Sivasspor, bu senenin önemli takımlarından ve kafaya oynayan ekiplerinden biri. Rakibin ismi, cismi ne olursa olsun, biz her maçtan puan ve puanlar almak için sahaya çıkacağız. Bunun ilki de Sivasspor maçı olacak ve kendimize inanarak gidiyoruz. İyi çalışarak gidiyoruz, hazır olarak da gideceğiz inşallah. Oradan da puan ve puanlar alarak evimize döneceğiz inşallah" dedi.

Oğuz Yılmaz: "Sivas'a giderken çok fazla korkmuyoruz"

Oğuz Yılmaz ise ilk defa bu kadar uzun süre futbol oynamadıklarını ve korona virüs testleri negatif çıktığından dolayı antrenmanlara erken başladıklarını belirtti. Bu aranın futbolcular için uzun olduğunu ifade eden Yılmaz, "Hem de çok uzun bir süreydi. Sezon arasında bile bu kadar yatmıyorduk. Vücudumuz bayağı bir stabil kaldı. Bunu değiştirmeye çalışıyoruz, sakatlık riskini azaltmak için. Çünkü futbolcu bu tür bekleyişlerden sonra oynamak sakatlıkları getirebiliyor. Hocamızda bunlara çok dikkat ediyor. O yüzden biz biraz erken başladık. Diğer takımlara göre ve takımımızda da korona virüs çıkmaması, antrenmanlara ara vermememizi sağladı. Bu bakışla ilerliyoruz. Bizim bir avantajımız var. Bence son maçlarda çok iyi bir birlikteliğimiz vardı ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu ara bize iyi geldiğini düşünüyorum o yüzden Sivas'a giderken de korkmuyoruz. İyi futbolumuzu orada da devam ettirmeyi düşünüyoruz ve inşallah iyi bir sonuçla da döneriz" diye konuştu.

Radoslaw Murawski: "Sabırsızlanıyoruz, ne zamandır oynamak istiyorduk"

Radoslaw Murawski de uzun zamandır futbol oynamadığını ve Sivasspor maçı için sabırsızlandığını belirterek, "Sabırsızlanıyoruz, ne zamandır oynamak istiyorduk. Şimdi ne zaman oynayacağımızı bildiğimiz için zamanın geçmesini bekliyoruz ve ben çok sabırsızlanıyorum. İnşallah oradan 3 puanla ayrılırız. Biz hazırız. Baktığımız zaman şu anda oynayabiliriz, o yüzden umarım kazanırız, hedefimiz de kazanmak. Biz bunun için hazırlandık. Umuyorum bu grafikle devam ederiz. Ara verildiğinden beri her gün idman yaptım. Çünkü benim işimin bu olduğunu biliyorum. Biz ne kadar idman yaparsak o kadar hazır oluruz. Kendimizi hazır tutmamız bu anlamda da çok önlem kazanıyor. Maçlarda gol atıp, asist yapmak isterim. Katkıda bulunmak isterim. Umarım da öyle olur" şeklinde konuştu.

Zakarya Bergdich: "Çok kötü sakatlık geçirdim ama toparlanma fırsatım oldu"

Son olarak da Zakarya Bergdich, uzun süredir futbol oynayamadığını vurgulayarak, "Bu süreçte çok çalıştık ve oynamak için hazır olduğumuzu düşünüyorum. Çok kötü bir sakatlık geçirdim ama bu dönemde de biraz şanslıydım. Ligler araya gidince benim de toparlanma fırsatım oldu. Çalıştığım için de şu anda hazır hale geldim. Şans bulduğum taktirde de oynayabilirim" dedi.

Denizlisporlu futbolculardan 'Hazırız' mesajı

Denizlispor, Recep Niyaz, Oğuz Yılmaz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 03:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlisporlu futbolculardan 'Hazırız' mesajı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Eski yenge, üstsüz pozuyla hayranlarının aklını başından aldı Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Ev değil, adeta şehir! Fiyatı dudak uçuklatsa da evden memnun değil Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti Galatasaray, Manisa FK forması giyen Mehmet Uysal'ı takibine aldı Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile İki kez görüştüm Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe         
22:21
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi         
22:15
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun         
22:02
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi         
21:57
Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile İki kez görüştüm Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile İki kez görüştüm         
21:53
Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor         
21:44
Macaristan Futbol Federasyon'undan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza Macaristan Futbol Federasyon'undan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza         
21:24
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı         
21:06
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı         
20:53
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı         
20:44
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı         
20:38
Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu         
20:36
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı         
20:35
Vali'nin çalışmalarla ilgili Vali'nin çalışmalarla ilgili "Utancımdan sokağa çıkamam" isyanına Belediye Başkanı'ndan destek geldi         
20:31
Faslı yolcusunu darbeden taksicinin belgesi iptal edildi Faslı yolcusunu darbeden taksicinin belgesi iptal edildi         
20:15
İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti         
20:09
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü         
19:58
Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı         
19:55
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı         
19:55
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti         
19:50
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti         
19:46
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi         
19:34
Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor         
19:15
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır         
19:11
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi         
19:05
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı 4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı         
19:01
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi         
18:51
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı         
18:47
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek         
18:43
ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım         
18:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 22:34:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlisporlu futbolculardan 'Hazırız' mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]