Son Dakika Haberleri: Denizlisporlu Kehinde Sinir Krizi Geçirdi

Denizlisporlu Kehinde Sinir Krizi Geçirdi

17 dakika önce

Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Denizlispor'un golünü atan Lanre Kehinde, maçın ardından kendisine babasının yaşamını yitirdiği haberinin verilmesi üzerine sinir krizi geçirdi.

Denizlisporlu Kehinde Sinir Krizi Geçirdi, System.String[]
Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Denizlispor'un golünü atan Lanre Kehinde, maçın ardından kendisine babasının yaşamını yitirdiği haberinin verilmesi üzerine sinir krizi geçirdi. Kehinde'ye babasının öldüğü bilgisi maç bitiminde Denizlispor yetkilileri tarafından verildi. Sinir krizi geçiren Kehinde, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olduğu belirtilen Kehinde, daha sonra taburcu edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:24 Kaynak: DHA

Hatayspor, Denizlispor, Spor
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