Denizlisporlu Kehinde Sinir Krizi Geçirdi
17 dakika önce
Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Denizlispor'un golünü atan Lanre Kehinde, maçın ardından kendisine babasının yaşamını yitirdiği haberinin verilmesi üzerine sinir krizi geçirdi.
Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Denizlispor'un golünü atan Lanre Kehinde, maçın ardından kendisine babasının yaşamını yitirdiği haberinin verilmesi üzerine sinir krizi geçirdi. Kehinde'ye babasının öldüğü bilgisi maç bitiminde Denizlispor yetkilileri tarafından verildi. Sinir krizi geçiren Kehinde, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olduğu belirtilen Kehinde, daha sonra taburcu edildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:24 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Çakmak'a Taziye Telefonu
Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor'u Tek Golle Devirdi
Ligden Çekilme Kararı Alan Gaziantepspor, İkinci Maçına da Çıkmadı
Canan Karatay, Fenerbahçe İçin Reçeteyi Yazdı: Her Gün Kuzu Yesinler