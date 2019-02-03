Denizlisporlu Kehinde Sinir Krizi Geçirdi

Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Denizlispor'un golünü atan Lanre Kehinde, maçın ardından kendisine babasının yaşamını yitirdiği haberinin verilmesi üzerine sinir krizi geçirdi.

Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Denizlispor'un golünü atan Lanre Kehinde, maçın ardından kendisine babasının yaşamını yitirdiği haberinin verilmesi üzerine sinir krizi geçirdi. Kehinde'ye babasının öldüğü bilgisi maç bitiminde Denizlispor yetkilileri tarafından verildi. Sinir krizi geçiren Kehinde, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olduğu belirtilen Kehinde, daha sonra taburcu edildi.

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