Denizlisporlu yöneticiler, ampute futbol takımıyla maç yaptı

Denizlisporlu yöneticiler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Denizli Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile maç yaptı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Kredi Yurtlar Kurumu sahasında yapılan organizasyonda, 30'ar dakikalık iki yarı halinde oynanan maç 4-4 sona erdi.

Kulüp Başkanı Ali Çetin, maç öncesi yapılan seremonide ampute takımı kaptanı Ramazan Altuğ'a ve programa katkılarından dolayı PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Uğur Sönmezoğlu'na çiçek takdim etti.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, müsabakanın farkındalık oluşturmak için gerçekleştirildiğini belirterek, "Ampute takımımız şehrimizi çok güzel temsil ediyor. Bugünkü maçta maksadımız ne yenmek ne yenilmek, amaç engellerin birlikte aşılabileceğini göstermek. Hepimiz, başımıza gelebilecek talihsiz kaza sonucu engelli olabiliriz. Bunu unutmadan engelli vatandaşlarımızla hayatı kolaylaştırmalıyız." diye konuştu.