Denizsiz kış kentinde geleceğin şampiyon yüzücüleri yetişiyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Ağrılı çocuklara yüzme eğitimi veriliyor.

Deneyimli antrenörler eşliğinde İbrahim Çeçen Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Olimpik Yüzme Havuzu ile Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen eğitimlerde bugüne kadar yaklaşık bin öğrenci yüzme eğitimi aldı.

Kış mevsiminde hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü ve kar kalınlığının 1 metreyi aştığı denizsiz kentte, "geleceğin şampiyon yüzücüleri" hedefiyle sıcak suyla doldurulan modern havuzlarda yaklaşık 5 bin öğrenciye yüzme öğretilmesi amaçlanıyor.

Eğitimlerini tamamlayarak yurt içinde düzenlenen şampiyonalara katılan ve aralarında engellilerin de bulunduğu çok sayıda öğrenci, bugüne kadar önemli başarılar elde etti.

"Denizi olmayan ilden Türkiye'ye yüzücü yetiştiriyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim öğretim sezonu boyunca yaklaşık 5 bin öğrenciye yüzme öğretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yüzmenin faydalarından bahseden Budak, şöyle konuştu:

"Denizi olmayan bir ilden Türkiye'ye yüzücü yetiştiriyoruz. Hava şartları ne olursa olsun, imkanlarımız geniş. Devletimiz bize büyük imkanlar sunuyor. Biz de Ağrı'da bu imkanları çocuklarımıza, gençlerimize daha iyi bir şekilde yansıtmaya, onları mutlu etmeye ve yüzmeyle buluşturmaya gayret edeceğiz. Şu ana kadar bine yakın öğrencimiz yüzme öğrendi. Biz sadece okullardaki öğrencilere değil halkımıza da yüzme öğrenmeleri için yardımcı oluyoruz."

"Kışın bitmesini beklersek, sporcu yetiştiremeyiz"

Cemil Budak, Vali Süleyman Elban'ın sportif faaliyetlere büyük destek verdiğini belirterek, Valilikçe çocuklar için her türlü imkanın seferber edildiğini dile getirdi.

Kentin olumsuz iklim koşullarına değinen Budak, şunları kaydetti:

"Kış mevsimi doğuda 10'uncu ayın sonlarına doğru başlıyor. Eğer biz kış şartlarının geçmesini beklersek yüzme başta olmak üzere diğer branşlarda hiçbir şey yapamayız. Tesislerimiz kış şartlarına uygun. Evlatlarımızı yazın yaz spor merkezlerinde buluşturup yüzmede ülke sporuna Ağrı'dan bile sporcu göndereceğiz. Afyon'da yapılan müsabakada engelli bir kardeşimiz Türkiye ikincisi oldu. Son 10 yılda Ağrı'da tesisleşmede müthiş mesafe katettik. Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak bu tesisleri en iyi şekilde Ağrı halkına, gençlere ve sporu tabana yayma bazında elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz."

Yüzme öğrenen öğrencilerden Muhammet Ensar Erdoğan da aldığı eğitimler sayesinde bölgesel şampiyonluklarının yanı sıra Türkiye Şampiyonası'nda da üçüncülük elde ettiğini anlattı.