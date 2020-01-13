Denktaş'ın ailesinden 'vefasızlık' tepkisi - Son Dakika
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Denktaş'ın ailesinden 'vefasızlık' tepkisi

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, bugün 8'inci ölüm yıl dönümünde anıldı.

Denktaş'ın ailesinden 'vefasızlık' tepkisi, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, bugün 8'inci ölüm yıl dönümünde anıldı.  Denktaş'ın anıt mezarı bitirilemediği için anma töreni bu yıl da Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) anıtı önünde yapıldı. Denktaş'ın ailesi anıt mezarın tamamlanmamasına, 'büyük vefasızlık' diye tepki gösterdi.

Anıt önündeki törenin ardından ailesi ve ziyaretçiler Denktaş'ın naaşının bulunduğu ve yapımı devam eden anıt mezara giderek dua okudu. Denktaş'ın anıt mezarının yapımı bitmediği için fotoğraflarının yerde olduğu görüldü. Anıt Mezar'ın etrafında ise harabeyi andıran bir görüntü var.

Naaşın bulunduğu mezarı ziyaret edenler de, boş bir odada dua etti, çiçek bıraktı. Anıt mezarın 8 yıldır bütçe yetersizliği nedeniyle tamamlanmamasına Denktaş ailesi ise sert tepki gösterdi.

'İÇİMİZ PARÇALANIYOR'

Denktaş'ın kızı Ender Denktaş, babasının anıtının hala tamamlanmamasına, "Bu maneviyata artık sahip çıkılmalı. Liderimizi yakışır şekilde anıt mezara gereken önem gösterilmeli" diye tepki gösterdi.

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Denktaş'ın torunu Aydın Bahri Kaan da, yaşananlar karşısında çok üzüldüklerini söyledi. Anıt Mezar'ın yapılması için çok ısrarcı ve talep kar olduklarını ifade eden Kaan, karşılığında bir adım atılmadığını ifade etti. Aydın Bahri Kaan, "Bize dedemizin verdiği nasihat 'ne taşlara ne dağlara gömülmek istemem'. 'Beni aile mezarlığına gömün' dedi. Bize devlet adamıdır, devlet töreni ile gömülecek dendi. Saygı duyduk. Yarışmalar yapıldı, proje için ödüller alındı. Siyasi olarak düşünüyorum anıtının yapılmamasını. Yanlış yapıyorlar. Aile olarak her yıl üzülüyoruz. Bu yıl çok daha fazla üzüldük. Sekiz yıl oldu, kapalı bir odada gömülü olan dedemize rahmet okumaya geliyoruz. İçimiz parçalanıyor" diye konuştu.

'UMARIN VİCDANLARI RAHATTIR'

Denktaş'ı anmaya gelen siyasilerle ilgili de eleştiriler yapan Kaan, "Umarım siyasilerin vicdanları rahat olmaz. Denktaş ve silah arkadaşları sayesinde bugün makamlarımıza oturuyoruz. Birazcık olsun vefa borcunu ödemelerini bekliyorum" dedi.

7 HÜKÜMET GÖREV ALDI

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 13 Ocak 2012 yılında vefat etti. Denktaş'ın ölümünün ardından anıt mezar yapılması kararı alındı. 2012'den bugüne kadar 7 hükümet görev almasına rağmen anıt mezar tam anlamıyla tamamlanamadı. Son 8 yılda, Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş da 3,5 yıl Maliye Bakanlığı yaptı. Denktaş'ın anıt projesi tamamlandığında, içerisinde anıt ve müze olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Rauf Denktaş'ın torunu Aydın Bahri Denktaş'ın açıklamaları

Denktaş'ın mezarını çocukların ziyareti

Denktaş'ın mezarı başında dua edilmesi

Muhabir anonsları

TMT anıtında anma töreni


Rauf Raif Denktaş, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:00 Kaynak: DHA
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