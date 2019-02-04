Denktaş'ın Eşi Son Yolculuğuna Uğurlandı

- Denktaş'ın eşi son yolculuğuna uğurlandıLEFKOŞA - KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, son yolculuğuna uğurlandı.

- Denktaş'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı



LEFKOŞA - KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, Lefkoşa Selimiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı kılınırken oğlu Serdar Denktaş, annesinin tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, ana muhalefet partisi UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar askeri erkan, çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı ardından Aydın Denktaş gözyaşları ve dualarla vasiyeti üzerine Lefkoşa Mezarlığı'ndaki aile mezarlığında, trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Raif Denktaş'ın yanına gömülmek üzere uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay cenaze namazı çıkışında, "Kuzey Kıbrıs Türk'ü Kıbrıs'ın Mücahidi, hayat arkadaşını kaybetti. Kıbrıs Türkü'nün başı sağ olsun" dedi.

Tuğrul Türkeş ise bölgedeki meselelerin karışık olduğunu ifade ederek, "Bu bölgedeki gelişmelerde İsrail vardır görülmez. Birçok Avrupa ülkesi vardır görülmez. Buradaki meseleleri yüzeyden bakıp Türk Yunan meselesi, Türk-Yunan meselesi, Mısır-Türk-Yunan diye bakmak saflık olur. Buradaki meselelerin hem tarihi derinlikleri vardır hem siyasi derinliği vardır. Son 10 yılda da enerji boyutu ortaya çıktı. Bu konularda tartışmalar devam edecek. Bu konudaki tutarlı tavrı sergileyen Türkiye'dir. Türkiye'ni tavrı bellidir, niyeti bellidir. Söyleyecek sözü gayet açık söylüyor. Ama Yunanistan her zaman olduğu gibi iki taraflı, hem çözümden yana gibi hem çözümden yana olmayan gizli ittifakları tesis ederek, o gizli ittifaklarla meseleleri yürütmeye çalışan bir üslup takındı" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde zatürre nedeniyle tedavi gören Aydın Denktaş'ın Cumartesi günü çoklu organ yetmezliği nedeni ile yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

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