Son Dakika Haberleri: Denktaş'ın Eşi Yeniden Yoğun Bakımda

Denktaş'ın Eşi Yeniden Yoğun Bakımda

1 saat önce

KKTC'nin Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, tekrar yoğun bakım ünitesine alındı.

Denktaş'ın Eşi Yeniden Yoğun Bakımda, System.String[]
KKTC'nin Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, tekrar yoğun bakım ünitesine alındı.

Zatürre teşhisiyle yaklaşık 1 ay önce hastaneye kaldırılan ve bir süre önce yoğun bakımdan çıkarılarak göğüs hastalıkları servisine alınan Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın durumu ağırlaştı. Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Baş Yardımcısı Dr. Adil Özyilkan, Aydın Denktaş'ın sabah saatlerinde birden tansiyon düşmesi yaşadığını ve bunun sonucunda yoğun bakıma alındığını bildirdi. Aydın Denktaş'ın durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:36 Kaynak: İHA

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