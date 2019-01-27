Denktaş'ın Eşi Yeniden Yoğun Bakımda
1 saat önce
KKTC'nin Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, tekrar yoğun bakım ünitesine alındı.
KKTC
'nin Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş
'ın eşi Aydın
Denktaş, tekrar yoğun bakım ünitesine alındı.
Zatürre teşhisiyle yaklaşık 1 ay önce hastaneye kaldırılan ve bir süre önce yoğun bakımdan çıkarılarak göğüs hastalıkları servisine alınan Rauf Denktaş
'ın eşi Aydın Denktaş'ın durumu ağırlaştı. Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Başhekim Baş Yardımcısı Dr. Adil Özyilkan, Aydın Denktaş'ın sabah saatlerinde birden tansiyon düşmesi yaşadığını ve bunun sonucunda yoğun bakıma alındığını bildirdi. Aydın Denktaş'ın durumunun ciddi olduğu ifade edildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:36 Kaynak: İHA
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