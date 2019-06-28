Dennis Appiah FC Nantes Kadrosu ile Trenler
1 saat önce
RSC Anderlecht'ten gelen Dennis Appiah, Çarşamba sabahı Jonelière'de ilk defa FC Nantes ilk takımıyla birlikte eğitim gördü.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:06
RSC Anderlecht
'ten gelen Dennis Appiah, Çarşamba sabahı Jonelière'de ilk defa FC Nantes
ilk takımıyla birlikte eğitim gördü.
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