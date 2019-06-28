Son Dakika Haberleri: Dennis Appiah FC Nantes Kadrosu ile Trenler
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Dennis Appiah FC Nantes Kadrosu ile Trenler

1 saat önce

RSC Anderlecht'ten gelen Dennis Appiah, Çarşamba sabahı Jonelière'de ilk defa FC Nantes ilk takımıyla birlikte eğitim gördü.

RSC Anderlecht'ten gelen Dennis Appiah, Çarşamba sabahı Jonelière'de ilk defa FC Nantes ilk takımıyla birlikte eğitim gördü.
Dennis Appiah FC Nantes Kadrosu ile Trenler
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:06 
Anderlecht, Nantes, Spor
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