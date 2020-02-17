Dennis fırtınası İngiltere ve Galler'de su baskınlarına yol açtı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Dennis fırtınası İngiltere ve Galler'de su baskınlarına yol açtı - Son Dakika Dünya

Dennis fırtınası İngiltere ve Galler'de su baskınlarına yol açtı

7 saat önce

Galler'in güneyi ve İngiltere'nin bazı bölgelerinde Dennis fırtınası nedeniyle su baskınları yaşandı.

Dennis fırtınası İngiltere ve Galler'de su baskınlarına yol açtı, System.String[]

Galler'in güneyi ve İngiltere'nin bazı bölgelerinde Dennis fırtınası nedeniyle su baskınları yaşandı.

Güney Galler Polisi çok sayıda toprak kayması ve su baskını ihbarı aldıklarını, bazı vakalarda mahsur kalan insanlar olduğunu açıkladı.

İngiltere'nin batısındaki Worcestershire kentinde polis yetkilileri bir kişinin Teme Nehri'ne kapılmış olduğundan endişelendiklerini duyurdu.

Britanya'yı bir hafta önce etkisi altına alan Ciara fırtınasının halihazırda toprağı suya doyurmuş olmasının, Dennis fırtınasıyla yağan yağmurun yol açtığı hasarı artırdığı belirtiliyor.

Dennis bazı bölgelerde mevsim normallerinde bir ayda gerçekleşecek yağışın iki günde yağmasına yol açtı.

Annesinin 60. yaş günü için Crickhowell köyündeki evini ziyaret eden Jessica Falk Perlman, Usk Nehri'nin taşması nedeniyle sabah 4'te itfaiye tarafından uyandırıldıklarını ve bölgeyi terk etmelerinin söylendiğini anlattı.

BBC'ye konuşan Perlman, evden çıkmak üzereyken sel sularının binanın girişine kadar geldiğini ve bu yüzden evin üst katına kaçmak zorunda kaldıklarını, giriş katında su seviyesinin tavana ulaştığını söyledi.

Pazar sabahı ülke genelinde 170 uçuş iptal edildi. 25 bin yolcu bu iptallerden etkilendi.

Ülkede faaliyet gösteren tren şirketlerinden 19'u Galler, İngiltere ve İskoçya'da çok sayıda seferini iptal etmek zorunda kaldı.

Ülke genelinde bazı otoyollar da aşırı rüzgar ve su baskınları nedeniyle kapatıldı.

Cumartesi günü ölçülen en sert rüzgarın hızı 146 kilometre oldu.

İngiltere'nin yeni Çevre Bakanı George Eustice, su baskınlarına karşı hazırlıksız olduklarına dair suçlamaları reddetti.

Eustice, iklim değişikliği ve bu tür hava olaylarının daha kuvvetli hale gelmesi nedeniyle ülke genelindeki her bir evi korumalarının mümkün olmayacağını belirtti.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da su baskınlarına karşı beş yıl önce başlamış ve seneye bitecek yatırım programı kapsamında 2,4 milyar sterlin harcadıklarını, 2021 sonrası altı yıllık dönemde ise 4 milyar sterlin daha harcayacaklarını söyledi.

İngiltere, Britanya, Galler, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:40 
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