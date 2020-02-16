Dennis Fırtınası nedeniyle İngiltere'nin bazı yerleri için "kırmızı alarm" verildi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Dennis Fırtınası nedeniyle İngiltere'nin bazı yerleri için 'kırmızı alarm' verildi - Son Dakika Dünya

Dennis Fırtınası nedeniyle İngiltere'nin bazı yerleri için "kırmızı alarm" verildi

6 saat önce

Dennis Fırtınası, İngiltere genelinde hayatı ciddi şekilde olumsuz etkiliyor.

Dennis Fırtınası nedeniyle İngiltere'nin bazı yerleri için

İngiltere Meteoroloji Müdürlüğü, Dennis Fırtınası nedeniyle Galler'in güney için alarm düzeyini kırmızı seviyesine çıkardı.

Kırmızı, en yüksek alarm düzeyini temsil ediyor ve can kaybı yaşanma riski olduğuna işaret ediyor.

İngiltere'nin kalan yerleri için ise alarm seviyesi kırmızının bir altı olan "turuncu" olarak belirlendi. Fırtına ve aşırı yağışların bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kırmızı alarm Galler'in güneyini kapsarken, İngiltere geneli için ise 300'den fazla sel ve su taşkınları uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Müdürlüğü, rüzgarın hızının bazı yerlerde zaman zaman 140 kilometrenin üzerine çıktığını bildirdi.

Fırtına nedeniyle Edinburgh, Glasgow, Newcastle, Southend ile Londra'daki Stansted, Heathrow ve Gatwick havaalanlarından yapılacak çok sayıda uçuş iptal edildi.

İngiltere, Galler, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:05 
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