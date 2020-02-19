Dennis Fırtınası'nın İngiltere'deki bilançosu: 3 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dennis Fırtınası'nın İngiltere'deki bilançosu: 3 ölü - Son Dakika

Dennis Fırtınası'nın İngiltere'deki bilançosu: 3 ölü

7 saat önce

Avrupa'da etkisini sürdüren şiddetli Dennis Fırtınası, İngiltere'de 3 kişinin ölümüne neden oldu.

Dennis Fırtınası'nın İngiltere'deki bilançosu: 3 ölü, System.String[]

Avrupa'da etkisini sürdüren şiddetli Dennis Fırtınası, İngiltere'de 3 kişinin ölümüne neden oldu. Yetkililer yeni fırtına için uyarılarını sürdürüyor.


İngiltere'yi bu kış etkisi altına alan ve 'Dennis' adı verilen fırtına geçtiğimiz hafta 3 kişinin ölümüne neden oldu. Birleşik Krallık havalimanlarından yüzlerce planlı uçuşu iptal ettiren, aynı zamanda ülkedeki çoğu okulun eğitime ara vermesine sebep olan Dennis Fırtınası'nda yaklaşık bin 400 ev ve iş yeri hasar gördü. Fırtınadan en çok etkilenen bölgeler arasında ise Güney Galler, Herefordshire, Worcestershire ve Shropshire bulunuyor.


Meteoroloji, fırtına ve sel uyarılarını sürdürüyor. Fırtınanın tekrar etkili olacağının belirtilmesi ise halk arasında paniğe neden oldu. Gelecek şiddetli bir yağışın etkisiyle nehir seviyelerinde taşma yaşanacağı belirtiliyor. Birleşik Krallık civarında, "hayati tehlike" uyarısı da dahil olmak üzere 150'den fazla sel uyarısı devam ediyor. Çevre Ajans Sel ve Kıyı Yönetimi Başkanı John Curtin, "Perşembe gününden itibaren daha fazla yıkıcı hava bekleniyor, Batı Midlands için önemli bir sel riski bekliyoruz ve İngiltere'nin çoğunda sel uyarıları var" açıklamasında bulundu.


Fırtınanın hasarı zirvede tartışılacak


Son fırtınaların neden olduğu hasarın daha sonra bir Galler hükümeti zirvesinde tartışılacağı belirtildi. Konseylerden, acil servislerden, işletmelerden ve gönüllü gruplardan temsilcilerin katılacağı bir zirve düzenleneceği duyuruldu. Galler Özerk Yönetimi Başbakanı Mark Drakeford, selden zarar gören evler ve işletmeler için 10 milyon sterline kadarlık bir yardım sözü verdi.


Manchester'da fırtınadan zarar gören lüks binada inceleme başlatıldı. 36 katlı bir gökdelen olan Angel Gardens'ın dış panellerinin fırtınada uçması nedeniyle belediye görevlileri tarafından müdahale edildi. Çalışmalar esnasında bölgede trafik akışının durdurulması paniğe neden oldu. - LONDRA

İngiltere, Galler, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:44 Kaynak: İHA
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