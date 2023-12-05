Dental Estetik İstanbul Kurucusu Uğur Turan\'ın Gözüyle Sağlık Turizminin Yükselişi

Uğur Turan'ın belirttiğine göre, Türkiye'nin sunduğu kaliteli sağlık hizmetleri ve uzman doktor kadrosu, yabancı turistleri çeken temel faktörlerden biri. Turan bunu kendi cümleleri ile "Türkiye, sağlık turizmindeki bu yükselişi sadece ekonomik avantajlarla değil, aynı zamanda uzman doktorlar ve modern tesislerle destekleyerek elde ediyor. İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara gibi şehirlerimiz, bu alandaki başarılarıyla sağlık turizminde önemli birer oyuncu haline geldi" diye açıklıyor.

Uğur Turan, Türkiye'nin bu alandaki başarısının sadece turistik cazibelerle değil, aynı zamanda yüksek standartlardaki sağlık hizmetleriyle de ilgili olduğunu belirtiyor.

Turan "Ülkemizdeki sağlık kuruluşları, uluslararası standartlara uygun bir şekilde hizmet veriyor. Hemşirelerden doktorlara kadar geniş bir uzman kadrosu ve modern tıbbi ekipmanlar, Türkiye'nin sağlık turizminde öne çıkmasını sağlıyor" şeklinde açıklamalarına devam ediyor.

Uğur Turan'ın ifadeleri, Türkiye'nin sağlık turizmindeki yükselişini sadece bir eğilim değil, aynı zamanda kaliteli sağlık hizmetleri ve profesyonel doktorlarla desteklenen bir başarı hikayesi olarak gösteriyor. Türkiye, bu alandaki potansiyelini artırarak, dünya genelinde sağlık turizmindeki liderliğini sağlamlaştırmaya devam ediyor.