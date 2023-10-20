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Dental Estetik: Türkiye Gülüş Tasarımında Öncü Olmaya Aday - Son Dakika

Dental Estetik: Türkiye Gülüş Tasarımında Öncü Olmaya Aday

Son Güncelleme: 20.10.2023 18:02

Dental Estetik, dünya çapında gelişen sağlık turizmi sektörünün Türkiye'de de yükselişte olduğunu ve bu alandaki ününün giderek arttığını belirtiyor. Dental Estetik'in Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Turan, bu yükselişi sektördeki başarıyla açıklıyor ve şunları söylüyor:

" Türkiye, sağlık turizminde dünya genelinde öne çıkmaya başladı. Ülkemizin diş tedavisi ve sağlık estetiği alanında tercih edilmesi, sektördeki başarımızın bir yansımasıdır. Diş estetiği konusunda Türkiye gülüş tasarımında dünyada öncü olmaya aday."

Turan, Türkiye'nin estetik alanında bu başarısını dünya genelinde yüksek sıralarda yer almasıyla ilişkilendiriyor. Bu durum, Türkiye'nin sağlık altyapısı, nitelikli sağlık profesyonelleri ve son teknoloji kullanımıyla yakından ilişkili olduğunu vurguluyor. Turan, bu nedenle son yıllarda Türkiye'den yurtdışına beyin göçü olduğunu ve bu durumun hem ülke hem de insanlar için büyük bir kazanç olduğunu vurgularken, sağlık alanında yeni ve kapsamlı adımlar atılmasının, sektör paydaşlarının diğer ülkelerle rekabette öne çıkmasına vesile olacağının altını çiziyor.

Dental Estetik YKB Turan, özellikle Avrupa ülkelerinden sağlık turistlerinin Türkiye'yi tercih ettiğini belirtiyor. Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerden gelen sağlık turistlerinin sayısının arttığını ifade ediyor ve bu durumun ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını söylüyor. Turan, "Hükümetin sağlık turizmi için vizeler konusunda kolaylık sağlaması, uluslararası hasta kabulünün artmasına yardımcı oldu. Vize serbestisinin uygulandığı ülkelerin daha da genişletilmesi için adım atılmasını bekliyoruz. Eskiye nazaran önemli ölçüde iyileştirilme yapılmış olsa da bunun fazlasını da yapabilecek potansiyelimiz var." İfadelerini kullanıyor.

Ezgi Kaya
Sondakika.com - Toplum

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Son Dakika Toplum Dental Estetik: Türkiye Gülüş Tasarımında Öncü Olmaya Aday - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dental Estetik: Türkiye Gülüş Tasarımında Öncü Olmaya Aday - Son Dakika
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