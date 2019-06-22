Son Dakika Haberleri: Denthospital Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 12. şubesini açtı
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Denthospital Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 12. şubesini açtı

45 dakika önce

Denthospital Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ankara'da 12. şubesinin açılışını yaptı.

Denthospital Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 12. şubesini açtı, System.String[]
Denthospital Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ankara'da 12. şubesinin açılışını yaptı.
Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara genelinde 11 şubesi bulunan Denthospital Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni şubesinin kapılarını Çankaya'da açtı.
Sedasyon, genel anestezi, pedodonti, ortodonti alanlarında, tüm yaş grubu hastalara hizmet verecek merkez, 13 ünite, 1 tam donanımlı ameliyathane ile her gün 09.00-23.00 saatlerinde açık olacak.
Öte yandan, şirketin Türkiye'nin yanı sıra 2020 yılı sonuna kadar Almanya'nın 70 şehrinde ve Katar, Fas, Tunus, Hollanda, Karadağ, İsviçre gibi birçok ülkede şube açmayı hedeflediği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:37 Kaynak: AA
Çankaya, Ankara, Ekonomi
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