Denver, Çinli Göçmenlere Karşı Geçmişteki Yanlışlar İçin Resmi Özür Sunan 5. ABD Şehri Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Denver, Çinli Göçmenlere Karşı Geçmişteki Yanlışlar İçin Resmi Özür Sunan 5. ABD Şehri Oldu

20.04.2022 20:47
Denver, Çinli Göçmenlere Karşı Geçmişteki Yanlışlar İçin Resmi Özür Sunan 5. ABD Şehri Oldu

LOS ANGELES, 20 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin Colorado eyaletinin başkenti Denver, Çinli ve diğer Asyalı göçmenlere karşı geçmişte yapılan yanlışlar için resmi bir özür sunan ABD'deki beşinci ve Kaliforniya eyaleti dışındaki ilk şehir oldu.

LOS ANGELES, 20 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin Colorado eyaletinin başkenti Denver, Çinli ve diğer Asyalı göçmenlere karşı geçmişte yapılan yanlışlar için resmi bir özür sunan ABD'deki beşinci ve Kaliforniya eyaleti dışındaki ilk şehir oldu. Cumartesi günü düzenlenen "Geçmişimizi Geri Kazanmak, Geleceğimizi İnşa Etmek: Denver Şehri'nin Çin Mahallesi Özrü" başlıklı özel bir etkinlikte, şehrin belediye başkanı Michael Hancock, 1880'deki Çin karşıtı isyanın yıkıcı etkileri nedeniyle yazılan resmi özür mektubunu okudu. Denver şehir merkezinin alt kesimlerindeki tarihi Çin Mahallesi'ndeki bu isyan, bir zamanlar burada büyüyen Asyalı Amerikan topluluğunu yok etmişti. Hancock Pazartesi günü Twitter'da yaptığı açıklamada, "Topluluğumuzu iyileştirmek için, kaçındığımız şeylerle yüzleşmeye ve bunların üzerine eğilmeye, yaptığımız yanlışlar için özür dilemeye ve süregelen olumlu değişim için doğru olan eylemlerde bulunmaya istekli olmamız gerektiğini biliyoruz. Bu sadece başlangıç." dedi. Mektup, 1869'da Denver'a geldiklerinde ırk ayrımcılığına maruz kalan ve Çin Mahallesi'nde yaşamak zorunda kalan ilk Çinli göçmen işçi grubunu hatıralarda canlandırdı. Çin Mahallesi "istenmeyen" grupları kısıtlamak için şehirde oluşturulan birkaç coğrafi gettodan biriydi.

Ayrıca, o dönemde, "Doğuluların" şehrin diğer bölgelerinde yaşamasını ve çalışmasını önlemek için "centilmenlik anlaşmaları" ve konut sözleşmelerinde kısıtlayıcı sözleşmeler gibi ayrımcı uygulamalar da vardı. Sonuç olarak, Çinli göçmenler standartların altındaki konutlarda yaşamaya ve sınırlı sayıdaki mesleklerde çalışmaya zorlandı. "Buna rağmen o zamanki sorumsuz hükümet raporları ile bu bölge düzenli olarak bir eşitsizlik yuvası olarak görüldü ve sakinleri de sosyal hastalıkların taşıyıcıları olarak kınandı. Trajik bir şekilde, 31 Ekim 1880'deki Çin karşıtı isyan, Çin Mahallesi'ni neredeyse yok ediyordu. İsyanda genç bir çamaşırcı olan Look Young öldürüldü ve yüzlerce kişi yaralandı" denilen mektupta, şehir polis gücünün Çinli sakinleri koruyamadığı ve mahkemelerin isyandan sonra katilleri cezalandırmadığı belirtildi.

Mektupta şöyle denildi: "Şehir, Çinli göçmenlere ve Asya kökenli Amerikalı ve Pasifik Ada topluluklarına karşı geçmişteki adaletsizlikleri silemez ama şehrin onlara gecikmiş bir özür borcu var - yapılan yanlışların kabul edilmesi ve bunların düzeltilmemiş olması, bu grupların şehre katkılarını tanıma ve onurlandırma yolunda ilk adımı oluşturuyor ve ırklar arasında uzlaşmaya katkı sağlayabilir." Mektupta, "Bu katkı ayrıca Colorado'nun tarihindeki bu utanç verici bölümden habersiz olanların eğitimine hizmet edecek ve umarım sevdikleri ırkçı şiddet ve istismara maruz kalan ailelerin yaralarını saracaktır." denildi. Şehir, mektupta, Asya Pasifik Tarihi Bölgesi ve Asya Pasifik Amerikan Topluluğu Müzesi'nin kurulmasını desteklemek de dahil olmak üzere, "ülke genelinde Asya karşıtı nefret suçlarında son zamanlarda görülen artış gibi" geçmişteki şiddet ve ayrımcılığın süregiden sonuçlarıyla başa çıkmak için önlemler alınacağını duyurdu. San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki Antioch şehri Mayıs 2021'de, ırk ayrımcılığı nedeniyle Çinli göçmenlere ve onların soyundan gelenlere resmi bir özür sunan ilk ABD şehri olmuştu. Ardından Eylül ayında San Jose, Ekim ayında Los Angeles ve Şubat 2022'de de San Francisco şehri benzer şekilde hareket etmişti.

Denver, Çinli Göçmenlere Karşı Geçmişteki Yanlışlar İçin Resmi Özür Sunan 5. ABD Şehri Oldu

YORUMLAR
500
Biden döneminde ABD ve Çin Savunma Bakanları arasında ilk temas Biden döneminde ABD ve Çin Savunma Bakanları arasında ilk temas Ankete göre Çinlilerin yüzde 75'i Rusya'ya desteği ülkenin çıkarına görüyor Ankete göre Çinlilerin yüzde 75'i Rusya'ya desteği ülkenin çıkarına görüyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Los Angeles, Denver, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Denver, Çinli Göçmenlere Karşı Geçmişteki Yanlışlar İçin Resmi Özür Sunan 5. ABD Şehri Oldu - Son Dakika


Son Dakika
20:29 Altınordu, MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti
20:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde 15 milyon üye var
20:22 Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajeri resmen açıkladı
19:44 Kızılırmak Irmak Nehri'ne uçan araçtaki karı-koca hayatını kaybetti!
19:40 Yapılan son ankette Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark İmamoğlu ve Yavaş destekçilerini harekete geçirir!
19:10 Konuşanlar programıyla ünlenen Hasan Can Kaya, bu sefer romantik komedi filmi ile geliyor
18:59 Önce kızını öldürdü, ardından asit içerek intihar etti! Annenin vahşetinin nedeni belli oldu
18:56 Bilim adamları insanlığı kurtaracak maddenin ismini yazdılar!
18:27 Ümit Özat "FETÖ'nün mimarı" diyerek Emre Belözoğlu ve Uğur Tütüneker'in ismini verdi
18:10 Rusya'da en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 21:00:16. #1.11#
SON DAKİKA: Denver, Çinli Göçmenlere Karşı Geçmişteki Yanlışlar İçin Resmi Özür Sunan 5. ABD Şehri Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement