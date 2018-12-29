Son Dakika Haberleri: Denver Evinde Kaybetmiyor

Denver Evinde Kaybetmiyor

8 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında San Antonio Spurs'u 102-99 mağlup etti.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında San Antonio Spurs'u 102-99 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, konuk ettiği San Antonio Spurs'u üç sayı farkla yenerek sahasında üst üste 8. galibiyetine imza attı.

Ev sahibi ekipte Jamal Murray 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, San Antonio Spurs'ta LaMarcus Aldride 24 sayı üretti.

Cedili Cavaliers galibiyeti unuttu

Deplasmanda Miami Heat ile karşılaşan Cleveland Cavaliers, rakibine 118-94 yenilerek üst üste beşinci mağlubiyetini aldı.

Cavaliers'ta 28 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.

Miami Heat'te Justise Winslow 24 sayı, 11 ribaunt ile "double double" yaptı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 100-87

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 125-88

Orlando Magic-Toronto Raptors: 116-87

Washington Wizards-Chicago Bulls: 92-101

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 118-94

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 120-123

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 114-112

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 102-99

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 102-118

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 107-118

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:57 Kaynak: AA

basketbol, Denver Nuggets, San Antonio Spurs, Spor
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