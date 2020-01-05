Denys Harmash Çaykur Rizespor'da | Transfer Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Denys Harmash Çaykur Rizespor'da | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor

Denys Harmash Çaykur Rizespor'da | Transfer Haberleri

6 saat önce

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

Denys Harmash Çaykur Rizespor'da | Transfer Haberleri, System.String[]

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.


Bakır, bu süreçte Dinamo Kiev ile 29 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması için anlaştıklarını vurgulayarak, Türkiye'ye gelen Harmash'ın


İstanbul'daki görüşmelerin ardından kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attığını ifade etti.


Ukraynalı futbolcunun Antalya'ya giderek takıma katıldığını kaydeden Bakır, yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacağını aktardı.


Harmash, Dinamo Kiev ile bu sezon ligde 13 maçta 813 dakika forma giydi.


İsmail Kartal, Dinamo Kiev, Yavuz Bakır, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:41 
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