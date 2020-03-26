Denzenfeksiyon ruhsatlı firmalarca yapılmalı - Son Dakika
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Denzenfeksiyon ruhsatlı firmalarca yapılmalı

6 saat önce

Halk Sağlığı Haşere Kontrolü Derneği (HASKOD), dezenfeksiyon uygulamalarının Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Uygulama Ruhsatı olan profesyonel kuruluşlarca gerçekleştirilmesi gerektiği bildirildi.

Denzenfeksiyon ruhsatlı firmalarca yapılmalı, System.String[]

Halk Sağlığı Haşere Kontrolü Derneği (HASKOD), dezenfeksiyon uygulamalarının Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Uygulama Ruhsatı olan profesyonel kuruluşlarca gerçekleştirilmesi gerektiği bildirildi.

HASKOD'dan yapılan açıklamada, dezenfeksiyonun hastalık yapıcı mikroorganizmaların o¨ldu¨ru¨lmesi veya u¨remelerinin durdurulması is¸lemi olduğu aktarıldı.

Mikroorganizmalar u¨zerine degˆis¸ik mekanizmalarla etki go¨steren birc¸ok yo¨ntem ve ticari u¨ru¨nün yaygın olarak kullanıldığı belirtilen açıklamada, bir dezenfektanın kullanıma sunulmadan o¨nce mutlaka uluslararası kabul go¨rmu¨s¸ standartlarda etkinlik testleriyle degˆerlendirilmesi ve Sagˆlık Bakanlıgˆından ruhsat alınması gerektiği anlatıldı.

Dogˆru dezenfektan sec¸imi için etki edecegˆi mikroorganizma spektrumu, etki su¨resi, ortamın kirlilik durumu, toksisitesi, yapısal kararlılıgˆı, c¸evresel uyumu, dezenfekte edilecek yu¨zey ve ekipmanın yapısı, dezenfektanın yapısı ve maliyet gibi birc¸ok fakto¨rün du¨s¸u¨nu¨lmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, dezenfeksiyon is¸lemlerinin dogˆru ve yeterli uygulanmaması durumunda, kimyasallara direnc¸li mikroorganizmaların ortaya c¸ıkıs¸ının hızlandığı vurgulandı.

"Dezenfektanlar amaca yönelik etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır"

Bu nedenle amaca uygun dezenfektanın, yo¨ntem ve ekipmanın sec¸ilmesiyle uygulamalarda kişisel koruyucu donanım kullanımının o¨nemine dikkati çekilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Dezenfeksiyon uygulamalarını, Sagˆlık Bakanlıgˆı Biyosidal U¨ru¨n Uygulama Ruhsatı olan profesyonel kurulus¸lar gerc¸ekles¸tirmelidir. C¸u¨nku¨ bu kurulus¸lar Bakanlık tarafından egˆitim verilen sertifika sahibi uzmanlardan olus¸maktadır. I·lac¸lama firmaları Bakanlık tarafından fiziki kos¸ulları denetlenerek ruhsatlandırılmıs¸tır. Uygulamalarda kullanılacak dezenfektanlar amaca yo¨nelik etiket bilgilerine go¨re kullanılmalıdır. Dezenfeksiyon dolaysız ve bu¨yu¨k bulas¸maları sınırlayan uygulamalar olup bu uygulama sonrası etkinligˆi saatler sürer ancak uygulama sonrası herhangi bir yeni giris¸ oldugˆunda ortamın yeniden enfekte olacagˆı unutulmamalı ve dezenfeksiyon is¸leminin tekrarı sagˆlanmalıdır."

Açıklamada, dezenfeksiyon uygulamalarının gu¨nlerce, aylarca kalıcılıgˆının so¨z konusu olmadığı, Biyosidal U¨ru¨n Uygulama izinli profesyonel firmalardan dezenfeksiyon ic¸in her gu¨n, iki gu¨nde bir, 3 gu¨nde bir, haftada bir ve 15 gu¨nde bir taleplerin degˆerlendirildiği ve uygulama periyotları planlanarak gerc¸ekles¸tirildiği aktarıldı.

Her tu¨rlu¨ denetimden gec¸mis¸ kullanıma uygun bir dezenfektanın saha uygulamalarında amacına ulas¸abilmesi ic¸in en o¨nemli fakto¨rün uygulayıcısı olduğuna işaret edilen açıklamada, toplumun her kesiminin bilgi ve beceri du¨zeyinin artırılması ic¸in bu konuda egˆitim alan mesul mu¨du¨rlerin ve Biyosidal U¨ru¨n Uygulama I·zinli kurulus¸ların o¨gˆrendiklerini anlatma ve uygulama sorumlulugˆunun olduğunu belirtti.

"Kimyasalların yanlış kullanımı insan sağlığını tehlikeye sokar"

Açıklamada, dezenfektan üru¨nleri ruhsatlandırılma modelleri, "I·nsan hijyeni ile ilgili biyosidal u¨ru¨nler", "Kis¸isel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal u¨ru¨nler", "Veteriner hijyenine yo¨nelik biyosidal u¨ru¨nler" ve "Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar ile ic¸me sularının dezenfeksiyonunda kullanılan u¨ru¨nler" olarak sıralandı.

Türkiye'nin ve insanlığın Kovid-19 salgını nedeniyle zor gu¨nler gec¸irdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gu¨n u¨lkemizi bu illetten en az zararla kurtarmak ic¸in birlik olma gu¨nu¨du¨r. Bu zor gu¨nleri hep birlikte as¸acagˆız. Bu su¨rec¸te dezenfeksiyon uygulamaları ic¸in halkımıza dogˆru bilgi aktarılması kadar is¸in teknigˆine uygun dogˆru yapılması da o¨nemlidir. Halkımızın da is¸in ehli ve ruhsatı olmayan firmalara itibar etmemeleri ve hizmet alımlarında Sagˆlık Bakanlıgˆının Biyosidal U¨ru¨n Uygulama I·zinli Firmalar listesinden kontrol ederek hizmet alımı gerc¸ekles¸tirmelidirler. Kimyasalların yanlıs¸ kullanımı insan sagˆlıgˆını tehlikeye sokar. Unutulmamalıdır ki dozunda olmayan her s¸ey zehirdir. Herkesi bu konuda bilinc¸li olmaya davet ediyoruz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:48 Kaynak: AA

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