Denzili'de 'Şap Hastalığı Aşılama' kampanyası başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denzili'de 'Şap Hastalığı Aşılama' kampanyası başladı - Son Dakika

Denzili'de 'Şap Hastalığı Aşılama' kampanyası başladı

6 saat önce

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Türkiye'de zaman zaman görülen şap hastalığından hayvan ve hayvansal üretimi etkilemesi için ilkbahar ve sonbahar dönemlerin iki yapıldığı ve bu sayede hastalığa karşı tüm hayvanların aşılanmasının amaçlandığını belirtti.

Denzili'de 'Şap Hastalığı Aşılama' kampanyası başladı, System.String[]

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Türkiye'de zaman zaman görülen şap hastalığından hayvan ve hayvansal üretimi etkilemesi için ilkbahar ve sonbahar dönemlerin iki yapıldığı ve bu sayede hastalığa karşı tüm hayvanların aşılanmasının amaçlandığını belirtti.


Erkaya, ülkemizde genelinde zaman zaman görülen şap hastalığı, hayvan ve hayvansal üretimi etkileyen, bunların ihracatını engelleyen ve dolayısı ile ciddi ekonomik kayıplara sebep olan bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Aşılamaya uygun tüm hayvanların aşılanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Erkaya, "Denizli genelinde 10 Şubat ve 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında şap hastalığı aşılama kampanyası başladı. Kampanya kapsamında Büyükbaş hayvanların tamamının aşılanması hedeflenmektedir. Aşısız annelerden doğan yavrulara 2 haftalıkken, aşılı annelerden doğan ve yaşamının ilk günlerinde kolostrum alan yavrulara ise 2 aylıktan itibaren ilk aşılama yapılır. İlk aşılamadan 21-30 gün sonra tekrar aşılama yapılır. İlk defa aşılanacak büyükbaş hayvanların aşılama kampanyası aşılandıktan 21-30 gün sonra tekrar aşılanması sağlanacaktır" dedi. - DENİZLİ

Türkiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:44 Kaynak: İHA
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