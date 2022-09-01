Deodorant patladı araç alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Deodorant patladı araç alev alev yandı

01.09.2022 21:11

Deodorant patladı araç alev alev yandı Alev alev yanan otomobil kameradaİSTANBUL Arnavutköy'de beyaz eşya mağazasına ait olan bir otomobil, fazla sıcaktan patlayan deodorant nedeniyle alev aldı.

Deodorant patladı araç alev alev yandı

Alev alev yanan otomobil kamerada

İSTANBUL Arnavutköy'de beyaz eşya mağazasına ait olan bir otomobil, fazla sıcaktan patlayan deodorant nedeniyle alev aldı. Aracın içinde bulunan televizyon da kullanılamaz hale geldi.

Olay, Arnavutköy'de Rıfkı Atay Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir beyaz eşya mağazasına ait olan otomobil, içinde bulunan deodorantın fazla sıcaktan patlaması sonucu alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Beyaz eşya mağazasına ait olan otomobilin içindeki televizyonsa yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanma anı ise, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

YORUMLAR
500
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı 'Sırp plakaları Miloseviç rejiminin mirasıdır. Bu miras, taşımamanız gereken bir yüktür' 'Sırp plakaları Miloseviç rejiminin mirasıdır. Bu miras, taşımamanız gereken bir yüktür'
Kaynak: İHA

Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deodorant patladı araç alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:39 Kayseri'den sonra Gaziantep'te de AK Partili bir başkan polislere saldırdı
20:36 Silahlı saldırının düzenlendiği TFF binasındaki efsane futbolcu Hamit Altıntop, ölmekten kıl payı kurtuldu
20:08 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı renklerine bağladı
19:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik
19:08 TFF binasına düzenlenen saldırı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı
18:54 AK Partili Çelik'ten TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama: Olay bütün yönleriyle araştırılıyor
18:38 Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı! 5 kurşun sıkıldı
18:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Van'da 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
18:15 Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'a transfer oldu
17:58 Şarkıcı Gülşen 3 sunucu hakkında tedbir talep etti! Kendisi hakkında 1 ay konuşamayacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 21:11:36. #1.11#
SON DAKİKA: Deodorant patladı araç alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement