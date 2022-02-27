Deodorant şişeli tecavüz davasında karar çıktı! HTS kayıtları tüm gerçeği ortaya döktü - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 Ağustos 2019'da meydana gelen olayda iddiaya göre üniversite son sınıf öğrencisi Derya Y., erkek arkadaşı Yasin Ç. aracılığıyla H.D. ile tanıştı. Derya Y, bir süre sonra kendisine iftira attığı gerekçesiyle H.D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yine iddiaya göre, olay günü, H.D., Derya Y.'yi telefonla arayıp, "Gel aramızdaki buzları eritelim" diyerek uzlaşma teklifinde bulundu.

ZEYTİNLİKTE DEODORANT ŞİŞESİYLE TECAVÜZ İDDİASI

Derya Y.'nin teklifi kabul etmesi üzerine ikili Mudanya ilçesinde buluştu. H.D., otomobiline binen genç kızı, kendisine ait zeytinlik alana götürdü. Ardından da Derya Y.'ye deodorant şişesiyle cinsel saldırıda bulundu. Derya Y.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 2 çocuk babası H.D. hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Cinsel istismar' ve 'Hürriyetten alıkoyma' suçlarından 18 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

''DERYA'NIN BENDEN PARA KOPARACAĞINI DUYDUM''

Davanın karar duruşmasında sanık H.D. hakkındaki suçlamaları bir kez daha reddetti. Derya Ç.'nin kendisine tehdit mesajları gönderdiğini iddia eden H.D. savunmasında şunları kaydetti:

''Yasin'in ailesi zeytinliğimde çalışıyor. Derya'yı onların evinde gördüm. Derya ile yan yana gelmedim. Belirtilen olay olmadığı gibi, kendisiyle ilişkim de olmadı. Sosyal medyada açılan hesaplardan bana tehdit mesajları göndermeye başladı. Bu tehditler 1,5 yıl sürdü. Yasin bana saldırdı. Nedenini bilmiyorum. 2019 yılı Kasım ayında evimin önünde bir araç gördüm. İçinde bulunan üç kişi beni konuşmaya davet etti. Ancak gitmedim. Sabah kalktığımda aracımın lastiklerinin kesik olduğunu fark ettim. Yasin ile Derya hakkında şikayette bulundum. 2019 yılı Temmuz ayında ise Derya'nın benden para koparacağını söylediğini duydum. Beraatimi talep ediyorum.''

İLK DURUŞMADA TECAVÜZLE SUÇLADI

Karar duruşmasına katılmayan Derya Y., ilk duruşmada H.D.'nin kendisine tecavüz ettiğini öne sürerek şunları söylemişti:

''H.D'yi erkek arkadaşım vasıtasıyla tanıdım. Erkek arkadaşımın ailesini, zeytinliklerine götürüp getiriyordu. Bir kere erkek arkadaşımın ailesinin evinde denk geldik. H.D.'nin, Yasin'e benimle görüşmemesini söylediğini öğrendim. İkimizin arasına girdi. Husumet oluştu. 2019 yılı Nisan ayında H.D., tehdit içerikli mesajlar geldi. Şikayette bulundum. 3 Ağustos günü mesaj attı. Konuşmak ve uzlaşmak istediğini belirtti. Görükle'deki yurttan çıkarak, Mudanya'ya yanına gittim. Arabaya bindim ve Yasin'in evine gitmek istediğimi söyledim. Beni zeytinliğe doğru götürdüğünü görünce, çantamdaki bıçağı çıkardım. Beni arabadan indir yoksa seni keserim' dedim. Kolumu büktü. Torpido gözünden tabanca çıkardı. Bana deodorant şişesiyle cinsel istismarda bulundu. Direndim, ancak ayağımdaki sakatlık nedeniyle kaçamadım. Bana tecavüz etti.''

ŞÜPHELİ, HTS KAYITLARI İLE BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, HTS kayıtlarında, olay günü telefon sinyallerinden, Derya Y.'nin Görükle Mahallesi'nde, H.D.'nin ise Mudanya'da olduğunun belirtilmesi, üniversite öğrencisi genç kızın duruşmalarda çelişkili ifadeler vermesi ve taraflar arasında daha önceden husumet bulunmasını dikkate alarak, H.D.'nin beraatine karar verdi. H.D.'nin kararın kesinleşmesinin ardından Derya Y. hakkında tazminat davası açacağı belirtildi.