DEPDER'den "12 Kasım 1999 Düzce Depremi" mesajı - Son Dakika

DÜZCE (AA) Düzce Depremzedeler Derneği (DEPDER) Başkanı Ayşegül Şenol Can, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 21.yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Can, mesajında, 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremin yıkıntıları ile mücadele ederken aniden gelen depremle çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini belirtti.

12 Kasım 1999 tarihinde Düzce'de meydana gelen depremde 782 insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Can, 2 bin 678 kişinin yaralandığını ve 16 bin civarında konut ve iş yerinde ağır hasar oluştuğunu kaydetti.

Açıklamada, Düzce'nin deprem güvenliği açısından temel olarak halletmesi gereken sorunları sıralayan Can, "Her iki depremde en çok hasar alan alanın Düzce merkez olması sebebiyle deprem öncesi yapılan ve halen ayakta kalan binaların envanterinin yapılarak riskli olan yapılarla ilgili gereken tedbirlerin alınması, Düzce'nin yerleşime açılmış alanlarının yapılaşma açısından risklerinin tespiti açısından mikro bölgelendirme haritalarının yapılması ve üniversite yerleşkesi çevresinde oluşan yeterli zemin incelemesi yapılıp yapılmadığını yeterli mühendislik ve yapı denetimi hizmeti alıp almadığını bilemediğimiz yüksek katlı yapılaşmaya son verilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.