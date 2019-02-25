Son Dakika Haberleri: Deplasman Dönüşü Doğum Günü Kutlandı

Deplasman Dönüşü Doğum Günü Kutlandı

51 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un deplasmanda oynadığı Atiker Konyaspor maçının dönüşünde 25 yaşına giren Levent Gülen'in doğum günü kutlandı.

Deplasman Dönüşü Doğum Günü Kutlandı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un deplasmanda oynadığı Atiker Konyaspor maçının dönüşünde 25 yaşına giren Levent Gülen'in doğum günü kutlandı.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 23.haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'u Deniz Türüç'ün golü ile 1-0 mağlup ederek 9 maçtır kaybetmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da keyfiler yerinde.

Konya deplasmanın ardından Kayseri dönüşünde 25'inci yaş günü olan genç ve başarılı oyuncu Levent Gülen'in doğum günü kutlandı. Alınan galibiyetle birlikte kutlanan doğum gününde renkli görüntüler ortaya çıktı. İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, " Oyuncumuz Levent Gülen'in doğum günü, takımımızın deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynadığı maçın ardından Kayseri'ye dönüşünde özel bir işletmede kesilen pastayla kutlandı" denildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:19 Kaynak: İHA

Kayserispor, Atiker Konyaspor, İstikbal Mobilya, Spor
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