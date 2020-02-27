Deplasman maçına gitti, Koronavirüse yakalandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Deplasman maçına gitti, Koronavirüse yakalandı! - Son Dakika Spor

Deplasman maçına gitti, Koronavirüse yakalandı!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Valencia'nın Atalanta ile oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı için Milano'ya giden taraftarlarından birinde, yapılan testler sonucu koronavirüse rastlandı.

Deplasman maçına gitti, Koronavirüse yakalandı!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Valencia'nın Atalanta ile oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı için Milano'ya giden taraftarlarından birinde, yapılan testler sonucu koronavirüse rastlandı.


19 Şubat Çarşamba akşamı oynanan maç sonrası İspanya'ya dönen taraftarlara yapılan rutin kontroller sonucu ateşi yüksek bulunan iki taraftara detaylı test yapıldı. Taraftarlardan birinde sonuç pozitif çıkınca Valencia Üniversite Hastanesinde karantina ve tedavi altına alınan hastanın durumu yakından izleniyor.


VALENCİA RÖVANŞ MAÇINA İTALYAN TARAFTAR İSTEMİYOR


Avrupa'da koronavirüs salgınının yayılması üzerine Valencia, rövanş maçı için stadyuma ve şehre gelmesi beklenen 2 bin 300 İtalyan taraftarı istemediğini UEFA'ya bildirdi.


Rövanş maçı 10 Mart'ta Mestella'da oynanacak. İlk maçı Atalanta 4-1 kazanmıştı.


Atalanta, Valencia, Milano, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:58 
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