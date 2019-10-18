Son Dakika Haberleri: Deplasmana minibüsle 5 günde gittiler
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Deplasmana minibüsle 5 günde gittiler

17 dakika önce

Spor Arena Dış Haber | İlk karşılaşmadan 5 gün önce yola çıkan Kamerunlular, 15 sınır noktasından geçerek Fas'a ilk karşılaşmadan ancak 2 saat önce ulaşabildiler.

Deplasmana minibüsle 5 günde gittiler, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | İlk karşılaşmadan 5 gün önce yola çıkan Kamerunlular, 15 sınır noktasından geçerek Fas'a ilk karşılaşmadan ancak 2 saat önce ulaşabildiler. Yolculuk boyunca araç içinde yemek yiyen ve yine araçta uyuyan takım, ilk maçında ev sahibi Fas'a 8-4 yenilmekten kurtulamadı. Kamerun ikinci maçında da Gana'ya yenildi ve yine 5 günlük yolculuk sonrası döndü. Kafile ayrıca yolda soygun girişimleriyle de karşılaştı.


Kamerun Ragbi Federasyonu Genel Sekreteri Carol Manga "Yolculuk çok zordu ancak dünyanın her yerinden destek aldık. Oyuncularımız bir rüyanın peşinden gitti ve hayatlarında ilk kez uluslar arası bir ragbi maçına çıktılar. Onlarla gurur duyuyorum" dedi.

Kamerun, Gana, Fas, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:17 
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