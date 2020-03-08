Deplasmandan dönen taraftar grupları 8 Martı unutmadı - Son Dakika

Deplasmandan dönen taraftar grupları 8 Martı unutmadı

Denizlispor taraftarlar gruplarında kadınlara karanfilli jest

DENİZLİ - Sabah saatlerinde Fenerbahçe deplasmanından gelen Denizlispor taraftar gruplarından 'Karaordu ve Siyah İnciler' 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara karanfil dağıttı.

Sabah erken saatlerden İstanbul'dan Denizli'ye gelen Denizlispor taraftar gruplarından Grup Karaordu ve Siyah İnciler kendi aralarında örgütlenip 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanıp kadınlara çiçek dağıttı. Şehitler Meydanı'ndan, Candoğan Parkı'na kadar yürüyen gruplara çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Taraftar gruplarından karanfil alan Fatma Kaplan, "Çok teşekkür ederim, bizi çok duygulandırdılar, çok sevindim, sevindik. Hepsini kardeş olarak çok seviyorum. 8 Mart Kadınlar Günümüz kutlu olsun." diye konuştu.

Siyah İnciler taraftar grubundan Serpil Solak ise kadınlara ve annelere olan sevgilerini göstermek için bu etkinliği yaptıklarını ifade etti.

Grup Karaordu taraftar üyesi Murat Akar ise öncelikle şehit annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Ayağımızın tozuyla İstanbul'dan geldik. Zorlu bir Fenerbahçe deplasmanından geldik. Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinliklere katılalım, etkinlik yapalım dedik" şeklinde konuştu.