Deplasmandan Mağlubiyetle Dönüyoruz
44 dakika önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 29'uncu hafta mücadelesinde hafta içi mesaisinde deplasmanda Tokatspor ile karşılaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrılarak Manisa'ya puansız döndü.
Ev sahibi takımı galibiyete taşıyan gol 45. dakikada Emrah Taysi'den geldi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, 29'uncu hafta mücadelesinde deplasmanda Tokatspor ile karşılaştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ve Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, Gazi Osmanpaşa Stadı'nda oynanan mücadelede takımı yalnız bırakmadılar. İlk yarının son dakikasında kalesinde gördüğü golle sahadan 1-0 mağlup ayrılan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 52 puanda kalarak Spor Toto 1. Lig umutlarını büyük ölçüde play-off maçlarına bıraktı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:51 Kaynak: Bültenler
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