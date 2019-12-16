Deplasmanı boş ver, içeride kazan

Süper Lig’de 15 haftayı geride bıraktık. Tüm takımlar iç sahada ve dış sahada yedişer veya sekizer maçı tamamladılar. Lider Sivasspor, 10 galibiyetle ligin en çok galibiyet alan takımı olurken; İstanbul’un şampiyon takımları olan Beşiktaş sekiz, Fenerbahçe yedi, Galatasaray altı galibiyet almış durumda.

Ligin 18 takımı da deplasmanda en az yedişer maç oynadı. Ve hiçbir takım, deplasmanda üç galibiyetten fazlasını alabilmiş değil. Toplamda 10 galibiyeti olan Sivasspor, bu galibiyetlerin yedisini iç sahada, üçünü deplasmanda alabildi. Yine aynı şekilde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da dış sahada yüksek yüzdeyle kazanamıyor.

Beşiktaş, şu ana dek deplasmanda oynadığı yedi maçta üç galibiyet alabildi, üç kez de mağlup oldu. Galatasaray da Beşiktaş gibi dış sahada yedi maçı tamamladı. Bu yedi maçtan iki galibiyet iki de yenilgi çıktı. Fenerbahçe ise sekiz deplasman maçında iki kez kazandı, üç kez yenildi.

Ligimizdeki takımların deplasmanda galibiyet alamaması bu sezona has bir durum değil. İstanbul’un şampiyon takımları dahil, bu sezon ve geride kalan iki sezonda -2017/18 ve 2018/19- hiçbir takım deplasmanda bir sezonda 10’dan fazla maç kazanamadı.

Son iki sezonu da şampiyon tamamlayan Galatasaray, 2018/19 sezonunda dış sahadaki 17 maçın yedisini kazanabilirken, 2017/18 sezonunda ise 17 dış saha maçını sekiz galibiyetle tamamlamıştı. Fenerbahçe ve Beşiktaş da, o iki sezon toplamını sırasıyla 13 ve 14 deplasman zaferiyle noktalamıştı.

Sarı kırmızılılar, deplasmanlardaki bu kötü tabloya rağmen şampiyon olmasını, Türk Telekom Stadyumu’ndaki fark yaratan performansına borçlu. 2017/18 sezonunda iç sahadaki 17 maçın 16’sını kazanan Galatasaray, geçen sezon ise 17 maçın 13’ünü galibiyetle bitirmişti. Beşiktaş son iki sezonda 14 ve 13, Fenerbahçe ise 11 ve sekiz iç saha galibiyeti almıştı.

Yukarıdaki rakamlardan da anlaşılacağı üzere, bu sezon söz konusu üç takımdan biri ya da bir başka takım şampiyon olacaksa, dış sahadan ziyade iç sahada kayıp yaşamamasıyla fark yaratacak gibi duruyor. Bu sezonun şu ana kadar geride kalan kısmında en dominant iç saha performansını sergileyen takım lider Sivasspor. Kırmızı beyazlılar sekiz iç saha maçından yedi galibiyet çıkardı. Galatasaray iç sahada sekizde dört, Fenerbahçe yedide beş, Beşiktaş ise sekizde beş yapabildi.