Son Dakika Haberleri: Deplasmanın en golcüsü Altay
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Deplasmanın en golcüsü Altay

32 dakika önce

TFF 1. Lig'de geride kalan 9 haftada deplasmanda en çok gol atan takım Altay oldu.

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TFF 1. Lig'de geride kalan 9 haftada deplasmanda en çok gol atan takım Altay oldu.

9. haftası geride kalan TFF 1. Lig'de, Altay deplasman performansıyla dikkat çekiyor. Altay, deplasmanda oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Bu sezon deplasmanda mağlubiyet yaşamayan Altay, bu maçlarda kalesinde 5 gol görürken, rakip filelere bıraktığı 10 golle deplasmanda en çok gol atan takım unvanına da sahip oldu. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor ve Boluspor deplasmanlarında 2, Adanaspor ve Altınordu maçlarında ise 3 gol atarak hücum yollarındaki etkinliğiyle ön plana çıktı. Altay, TFF 1. Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü ligde 2. sırada bulunan Hatayspor'a konuk olacak.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:15 Kaynak: İHA
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