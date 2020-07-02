Deplasmanlarda Özer Hurmacı atıyor, Bursaspor kazanıyor - Son Dakika

Deplasmanlarda Özer Hurmacı atıyor, Bursaspor kazanıyor

Bursaspor'da Özer Hurmacı, tüm gole katkılarını deplasman maçlarında sağlarken yeşil beyazlılar bu mücadelelerin tümünü kazandı.

Bursaspor'da Özer Hurmacı, tüm gole katkılarını deplasman maçlarında sağlarken yeşil beyazlılar bu mücadelelerin tümünü kazandı.

Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı
TFF 1'inci Lig'de Bursaspor, 31'inci hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 yenerek zirve yarışına tutundu. Bursa temsilcisine galibiyeti getiren gol Özer Hurmacı'dan gelirken, deneyimli oyuncu bir kez daha deplasmanda parladı.

Ligde forma giydiği 21 karşılaşmada 4 gol ve bir asist ile oynayan Özer Hurmacı, gollere katkılarının tamamını deplasman maçlarında gerçekleştirdi. İlk olarak 9'uncu hafta mücadelesinde İstanbulspor'a karşı deplasmanda oynanan ve yeşil beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren maçta asist yapan 33 yaşındaki oyuncu, daha sonra rakip fileleri havalandırmaya başladı.

Bursaspor formasıyla ilk gollerini, ligin 13'üncü haftasındaki Adanaspor deplasmanında kaydeden Özer, 3-2 kazanılan maçta iki gole imzasını attı. Ardından 21'inci haftadaki Osmanlıspor deplasmanında da sahneye çıkan gurbetçi oyuncu, 4-2 kazanılan maçta bir kez rakip ağları havalandırdı. Son olarak da Giresunspor maçında rolü üstlenen Özer, bu deplasmanda da attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Öte yandan Bursaspor, bu sezon Özer Hurmacı'nın skora gol veya asist ile katkıda bulunduğu tüm maçlarını kazandı. Yeşil beyazlılar, tümü dış saha maçları olmak üzere; İstanbulspor, Adanaspor, Osmanlıspor ve Giresunspor maçlarını kazanarak 12 puan topladı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Özer Hurmacı, Giresunspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Deplasmanlarda Özer Hurmacı atıyor, Bursaspor kazanıyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:27 Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 17:07 Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 16:40 Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:00 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
14:27
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
12:31
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
10:24
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
09:15
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
23:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 18:25:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Deplasmanlarda Özer Hurmacı atıyor, Bursaspor kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]