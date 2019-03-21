Son Dakika Haberleri: Deplasmanlı Elit Altyapı Ligi Başlıyor

Deplasmanlı Elit Altyapı Ligi Başlıyor

1 saat önce

Futbol Altyapı Gelişim Projesi kapsamında deplasmanlı elit altyapı ligi başlıyor.

Deplasmanlı Elit Altyapı Ligi Başlıyor, System.String[]
Futbol Altyapı Gelişim Projesi kapsamında deplasmanlı elit altyapı ligi başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğinde düzenlenen proje kapsamında 12 ilde oluşturulan takımlar, 3 ayrı grup halinde ilk maçlarına 22 Mart'ta çıkacak.

Kulüplerden bağımsız olarak, lisanssız yetenekleri keşfedip elit altyapı liginde buluşturmayı amaçlayan projeye katılan il sayısının gelecek yıllarda ülke geneline yayılması hedefleniyor.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, antrenörler Hasan Şahin ve Sinan Emir önderliğinde oluşturulan Trabzon takımı, B grubunda ilk maçında Ankara takımı ile mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, projenin önemine değinerek, "Önemli olan sonuçtan ziyade bu turnuva içinde yer almak, geleceğe hazırlanmak." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:01 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, 22 Mart, Futbol, Güncel
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