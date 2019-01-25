Deplasmanlı Elit Altyapı Ligine Hazırlanan Trabzon Ekibi Çalışmalarını Hızlandırdı

Altyapıya yeni bir soluk kazandıracak olan Deplasmanlı Elit Altyapı Liginde mücadele edecek olan Trabzon ekibi, yeni eşofman ve formalarına kavuştu.

Altyapıya yeni bir soluk kazandıracak olan Deplasmanlı Elit Altyapı Liginde mücadele edecek olan Trabzon ekibi, yeni eşofman ve formalarına kavuştu.



Kulüplerden bağımsız olarak, lisanssız yetenekleri keşfedip elit altyapı liginde buluşturmayı amaçlayan proje kapsamında Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan takım, antrenörler Hasan Şahin ve Sinan Emir önderliğinde çalışmalarını hızlandırdı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF ve ASKF işbirliğiyle başlatılan ve Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon ile Van'da oluşturulan 14 takım, mayıs ayında başlaması planlanan Deplasmanlı Elit Altyapı Liginde mücadele verecek. 13-14 yaş gruplarından oluşturulan takımlarda yer alan çocukların sadece fiziksel değil, eğitim, sosyal ve kültürel gelişimlerine de önem verilecek.



Okullarda yapılan taramaların ardından oluşturulan Trabzon ekibine yeni forma ve eşofmanlarını, Şube Müdürleri Zeki Efendioğlu ile Yusuf Çebi verdi. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Bakanlık ve Spor Genel Müdürlüğünün bu konuya büyük önem verdiğini ve yeni yıldızların bu ligden çıkacağına inandıklarını söyledi. Öztürk, sadece 14 merkez il değil, yakın süreçte bölge illerde de taramaların yapılacağına dikkat çekti. - TRABZON

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