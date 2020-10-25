Son dakika: Depo alev topuna döndü, bina sakinleri gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Depo alev topuna döndü, bina sakinleri gözyaşlarına boğuldu

-Bir kadın korkudan ağlarken, bebek ve annesi de dumandan etkilendi

-Bir binanın bahçesindeki mobilya deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü

-Üst katlara çıkan duman ev alevler nedeniyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir mobilya atölyesinin deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Alev topuna dönen depodan üst katlara çıkan alev ve dumanlar nedeniyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 13.00 sırasında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2128 Sokak'ta 3 katlı bir apartmana bitişik olarak bulunan ve üzeri tente ile kapatılan mobilya deposunda çıktı. Depodan alevleri yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Fuat S'nin sahibi olduğu depoyu alevler kısa sürede sardı. Alevler ve dumanların üst katlara çıkması nedeniyle bina sakinleri güçlükle kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekipleri yoğun duman ve alevler karşısında zorluk yaşadı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Binaya dolan duman itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Onlarca meraklı vatandaş ise yangını izledi, cep telefonlarıyla kaydetti. Polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırmak için çaba sarfetti. Yangındaki binadan çıkan, bazı kadınlar gözyaşlarını tutamadı. Yan binaya geçen kadınları yakınları teselli etti. Yangında dumanlardan bir bebek ve annesi de etkilendi. Anne ve bebeğinin sağlık kontrolü ambulansta yapıldı. Bir itfaiye erininin de elinden yaralandığı görüldü. Sağlık durumları kadın çocuğuyla eşine uzun süre sarıldı.

Depoya yakın olan yan binadaki bir otomobilde motor bölümünden yandı. Otomobilin sahibi Mustafa Nazmi Aydın, büyük üzüntü yaşadı.

"Ağladı"

Ağlayarak yangını izleyen Fatma Teke, "Korktum. Evi duman sardı. Bizde hemen dışarı çıktık. İkinci katta oturuydum. Evdeydik hemen camları kapatıp aşağı indik. Hala korkuyorum."dedi.

"Otomobili yandı"

Otomobili yanan Mustafa Nazmi Aydın, " Burayı yanıcı maddelerde doldurdu mobilyacı. Sanki sanayiye dükkan kuruyor gibi ağzına kadar doldurdu, yanıcı maddelerle. Söyledik kaç burada yangın çıkabilir diye ama sonuç alamadık. Bugün de korktuğumuz başımıza geldi. Bütün malzemeleri bizim binanın duvarına dayalı. Araçta benimdi, oda yandı."diye konuştu.