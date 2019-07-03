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Depo baskınına giden polisler cephanelik buldu

1 saat önce

Depo baskınına giden polisler cephanelik bulduDENİZLİ - Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tabanca ve tüfek ile binlerce mermi ele geçirildi.

Depo baskınına giden polisler cephanelik buldu
DENİZLİ - Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tabanca ve tüfek ile binlerce mermi ele geçirildi. Depo görünümlü bir yere yapılan baskında polis adeta cephanelik ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, operasyonda Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Bir şahsın elinde bulundurduğu silahları piyasaya sürerek yasadışı yollardan ruhsatsız ateşli silah, bıçak ve her türlü alet satışı yapacağı yönünde istihbarat alan polis ekipleri harekete geçti. Şahsı takibe alan ekipler ardından şüpheli şahsın iş yerine baskın düzenledi. Baskında iş yerinin depo olarak kullanılan bölümünde bidonların içinde bezlere sarılı halde ruhsatsız tabancalar ele geçildi. Yapılan operasyonda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 9 bin 345 adet av tüfeği mermisi, 307 adet tabanca mermisi, 20 adet bıçak, 7 adet şörjör, 6 adet silah kabzesi, 3 adet silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Operasyonun sonunda 1 şahıs 'silah kaçakçılığı yaptığı' suçlaması ile gözaltına alındı.
Öte yandan, operasyon anı ise polis kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde ise polisin bidonların içine bezle sarılı tabanca ve mermileri bulup çıkarmaları yer alıyor.
Depo baskınına giden polisler cephanelik buldu
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:52 Kaynak: İHA
Polis, 3. Sayfa
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