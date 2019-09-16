Son Dakika Haberleri: Depo baskınında kaçak nargile tütünleri ele geçirildi
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Depo baskınında kaçak nargile tütünleri ele geçirildi

1 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir depoya yapılan operasyonda çok sayıda kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Depo baskınında kaçak nargile tütünleri ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir depoya yapılan operasyonda çok sayıda kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Orgabize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 bin 969 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Nargile tütünlerine el konulurken konuyla alakalı gözaltına alınan 1 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:58 Kaynak: İHA
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