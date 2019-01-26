Son Dakika Haberleri: Depo Duvarını Delip 150 Bin Liralık Bakır Kablo Çaldılar

Depo Duvarını Delip 150 Bin Liralık Bakır Kablo Çaldılar

1 saat önce

Sivas'ta duvarından delik açılarak girilen depodan yaklaşık 150 bin liralık bakır kablo çalındı.

Depo Duvarını Delip 150 Bin Liralık Bakır Kablo Çaldılar, System.String[]
Sivas'ta duvarından delik açılarak girilen depodan yaklaşık 150 bin liralık bakır kablo çalındı.

Gültepe Mahallesi 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde bir elektrik firmasına ait depoya gelen işçiler, bakır kabloların yerinde olmadığını görünce iş yeri sahibi Kadir Kaygıner'e bilgi verdi.

Depoyu kontrol eden Kaygıner'in ihbarı üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Kısım Amirliği ekipleri iş yerinde araştırma yaptı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaygıner, gazetecilere, 15 bin metre tesisat kablosu ve 467 metre yer altı kablosu olmak üzere yaklaşık 150 bin lira değerinde bakır kablonun çalındığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:35 Kaynak: AA

Eylül, Gültepe, Sivas, Güncel
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