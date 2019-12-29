Depo olarak kiraladığı kerpiç evde kaçak kazı yapmış - Son Dakika
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Depo olarak kiraladığı kerpiç evde kaçak kazı yapmış

6 saat önce

Malatya'da bir kişinin, depo olarak kiraladığı kerpiç evde kaçak kazı yaptığı belirlendi.

Depo olarak kiraladığı kerpiç evde kaçak kazı yapmış, System.String[]

Malatya'da bir kişinin, depo olarak kiraladığı kerpiç evde kaçak kazı yaptığı belirlendi.

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde iki katlı kerpiç evin zemin katını depo olarak kiralayan şüpheli H.A. gece geç saatlerde kaçak kazı yaptı.

Kazma, kürek sesini duyan komşular polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden asayiş ekipleri, odanın birinin zeminin 2 metre uzunluğunda, bir metre eninde kazıldığını tespit etti. Odanın içinde de birer bel, kürek ile kazma ele geçirildi.

Evde bulunamayan şüpheli H.A'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.

çavuşoğlu mahallesi, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:10 Kaynak: AA
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