Depo olarak kullanılan 500 yıllık Gön Han yeni yüzüyle tarihi çarşıyı hareketlendirecek - Son Dakika

Kayseri'de 500 yıl önce inşa edilen ve esnafın depo olarak kullanması sonucu tahrip olan Gön Han'da Melikgazi Belediyesince başlatılan yenileme çalışmaları sürüyor.

Tarihi Kapalı Çarşı'nın içinde yer alan Gön Han'da belediyenin gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları sonucu 50'den fazla kaçak yapı yıkıldı.

Geçen yıl aralık ayından bu yana süren temizleme çalışmalarında bugüne kadar 350 kamyondan fazla hafriyat malzemesi çıkarıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, Gön Han'ın 500 yıl önce Piri Mehmet Paşa tarafından şehir dışından gelen misafirlerin Kayseri'de konaklaması için yaptırıldığını söyledi.

Hanın üst katında 8 metrekarelik odalar, alt katında ise sosyal donatıların yer aldığını aktaran Palancıoğlu, "Zaman içinde yaşanan büyük depremde han yıkılınca uzun süre maddi imkansızlıklar yüzünden yaptırılamamış. Sonra da esnaf burayı depo olarak kullanmış. Briketten 8-10 metrekarelik yerler inşa etmişler. Toplam 50'ye yakın kaçak yapı yapmışlar." diye konuştu.

Palancıoğlu, 2019 yılındaki yerel seçimler öncesi seçim gezisinde tarihi hanı fark ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kapalı Çarşı'da ufak bir mescit var. Namaz kılmak için buraya girince küçük penceresinden acaba nereye bakıyor diye baktım. Gerçekten üzüldüm görünce, tarihi yapı tahrip olmuştu. Çıkışta esnafa demir bir kapı vardı onu açtırdık, içeri girdik, manzara kötüydü. Kamuda sanıyorduk, burası mütevellisi İstanbul'da olan Piri Mehmet Paşa Vakfı'na aitmiş. Uzun görüşmeler sonucu burayı 10 yıllığına kiraladık. Ayağa kaldırmak için çalışmalara başladık. Anıtlar Kurulu geldi, bir saat içinde imzayı attık. Herhalde Anıtlar Kurulunun en hızlı imzasıdır, kaçak yapıların kaldırılması, orijinal yapıların da ortaya çıkmasıyla ilgili."

"Bazı yerlerde 3 metre aşağı kadar inildi"

Palancıoğlu, hanın asıl yapısının zamanla gün yüzüne çıktığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Bazı yerlerde 3 metre, bazı yerlerde 2 metre kadar aşağı inildi ve orijinal yapının izlerine rastlandı. 8 metrekarelik han odaları, bacalar, kemerli yapılar, at bağlama alanları ortaya çıkmaya başladı. Tahminimiz bu handan ya Vezirhan'a ya da Kapalı Çarşı'ya bir iki tane kapı olduğu yönünde. Tarihi izleri tahrip etmeden ortaya çıkarıyoruz. Bu yazın sonuna kadar buradaki temizlik işini bitirdikten sonra restorasyon projesini çizip 500 yıl sonra bu yapıyı yeniden ayağa kaldıracağız. Toplam 1414 metrekare büyüklüğünde üstü açık avlulu bir han. Burası hem Kayseri'nin merkezine canlılık verecek hem de Kapalı Çarşı'yı hareketlendirecek."

Palancıoğlu, restorasyonun ardından asıl yapıyı koruyarak insanların çay, kahve içip müzik dinleyebileceği, resim sergisi, müzik, şiir dinletisi gibi şehrin kültürel aktivitelerinin yapılabildiği bir merkez haline getireceklerini, bu yenilemenin Kapalı Çarşı'nın alışveriş potansiyelini de artıracağına inandıklarını sözlerine ekledi.