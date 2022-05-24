Depo olarak kullanılan ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Depo olarak kullanılan ev alevlere teslim oldu

24.05.2022 09:40
Depo olarak kullanılan ev alevlere teslim oldu

Denizli'de depo olarak kullanılan evde çıkan yangın, bitişiğindeki binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Denizli'de depo olarak kullanılan evde çıkan yangın, bitişiğindeki binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; depo olarak kullanılan tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yoğun dumanın oluştuğu yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlerin bitişiğindeki binalara sıçramaması için önlem aldı. Yapılan müdahalenin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. - DENİZLİ

Depo olarak kullanılan ev alevlere teslim oldu
Depo olarak kullanılan ev alevlere teslim oldu
Depo olarak kullanılan ev alevlere teslim oldu
Depo olarak kullanılan ev alevlere teslim oldu

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Karabük'te metruk binada yangın Karabük'te metruk binada yangın Denizli'de tek katlı ev alevlere teslim oldu Denizli'de tek katlı ev alevlere teslim oldu
Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depo olarak kullanılan ev alevlere teslim oldu - Son Dakika


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