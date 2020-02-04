Depo olarak kullanılan garaj alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Depo olarak kullanılan garaj alev alev yandı - Son Dakika

Depo olarak kullanılan garaj alev alev yandı

6 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde depo olarak kullanılan garaj alev alev yanarak maddi hasara yol açtı.

Depo olarak kullanılan garaj alev alev yandı, System.String[]

Van'ın Özalp ilçesinde depo olarak kullanılan garaj alev alev yanarak maddi hasara yol açtı.


Alınan bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Eski Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Şakar'a ait olan ve depo olarak kullanılan garajda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Olay can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi. - VAN

Emek Mahallesi, Özalp, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
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