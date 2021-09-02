Depo sorumlusu izne çıkınca 1 milyon liralık vurgun ortaya çıktı - Son Dakika

Depo sorumlusu izne çıkınca 1 milyon liralık vurgun ortaya çıktı

Adana'da bir tarımsal işletmeden 1 milyon lira değerinde damla sulama ekipmanı çaldığı öne sürülen 2'si işletme çalışanı 6 zanlı yakalandı

ADANA - Adana'da bir tarımsal işletmeden 1 milyon lira değerinde damlama sulama sistemi aleti çaldığı öne sürülen 2'si işletme çalışanı 6 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.B. sahibi olduğu tarımsal işletmeden 1 milyon lira değerinde damla sulama ekipmanı çalındığını öne sürerek Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine başvurdu. S.B. depo sorumlusu Onur Hakan B.'nin izinli olduğunu damla sulama ekipmanı satmak isterken bir deponun tamamen boş olduğunu fark ettiğini bu şahıstan şüphelendiğini söyledi.

Bunun üzerine polis izinde olan Onur Hakan B.'yi evinde gözaltına aldı. İddiaya göre, gözaltına alınan Onur Hakan B. aynı iş yerinde şoför olarak çalışan Ruhi Ş. ile birlikte plan yaptığını ve yaklaşık 4 aydır boru, fıskiye ve vana gibi parçalardan oluşan damla sulama ekipmanlarını sattıklarını söyledi. Ayrıca Onur Hakan B. parçaları Rıdvan O. ve Serhan Ş. yardımıyla taşıdıklarını, Erman Ş. ile Kadir A.'nın da kendilerine müşteri bulduğunu ileri sürdü. Polis bu bilgiler doğrultusunda ismi geçen zanlıları da gözaltına aldı.

Bu arada Onur Hakan B.'nin sattığını öne sürdüğü yerlerde de damla sulama ekipmanları bulundu. Onur Hakan B.'nin ifadesinde geçen zanlılardan Ruhi Ş. suçlamayı kabul etmezken, Kadir A'nın malzemelerin çalıntı olduğunu bilmediğini pazarlama konusunda yardımcı olduğunu söylediği iddia edildi.

Serhan Ş.'nin ise ekipmanları depodan aldığını ancak patronunun Rıdvan O. olduğunu belirterek, "Rıdvan bana taşıma işi olduğunu söyledi bende gelip taşıdım. Benim patrona malın ne olduğunu sorma yetkim yok. Çalıntı mal olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi. Erman Ş. ise suçlamaları kabul etmedi.

Ele geçen damla sulama ekipmanları sahibine teslim edilirken zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.