Depo ve ahır olarak kullanılan eski ev depreme dayanamayıp yerle bir oldu
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Depo ve ahır olarak kullanılan eski ev depreme dayanamayıp yerle bir olduDENİZLİ - Depremin etkisini hissettirdiği Denizli'nin Çal ilçesinde ahır olarak kullanılan eski bir ev sarsıntılara yenik düşerek yerle bir oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:38 Kaynak: İHA
Depo ve ahır olarak kullanılan eski ev depreme dayanamayıp yerle bir oldu
DENİZLİ - Depremin etkisini hissettirdiği Denizli
'nin Çal
ilçesinde ahır olarak kullanılan eski bir ev sarsıntılara yenik düşerek yerle bir oldu.
Mahmutgazi Mahallesi Hacılar
Sokağı'nda bulunan Sıddıka Tekin'e ait olan yapıda depremin meydana getirdiği göçük oluştu. Ahır olarak ve kullanılmayan eşyaların muhafaza edildiği ev sarsıntılar sonucu adeta yerle bir oldu. Yıkılan evde şans eseri hayvan bulunmadığı bilgisine ulaşıldı. Meydana gelen olayla ilgili olarak konuşan komşu Arif Orhan, "Deprem olunca göçtü burası, kepçe gelip temizledi. Yan tarafta kalan bir tane yaşlı ninemize ait burası. Bu hale gelmesi kötü oldu" dedi.
Olayın ardından kepçe operatörleri temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.
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