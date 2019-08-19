Depo ve ahır yangınında ev küle döndü, 1 inek telef oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde depo ve ahır olarak kullanılan alanda çıkan yangında bir ev tamamen yanarken, 1 inek telef oldu, memesi yanan 1 inek yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde depo ve ahır olarak kullanılan alanda çıkan yangında bir ev tamamen yanarken, 1 inek telef oldu, memesi yanan 1 inek yaralandı. Evin ahşap olması, ahırda saman, mazot ve tarım ilacı bulunması yangının kısa sürede büyümesine neden olurken, 1 adet motosiklet, tarım aletleri ve saman balyaları küle döndü.



Yangın, Odaönü Mahallesi Yukarıoba mevkiinde çıktı. Mehmet Emin Yaşar Kaplan isimli vatandaşa ait depo ve inek ahırı olarak kullanılan eski evden alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine ilk müdahale Odaönü yakınlarında Kocatepe Kulesinde ve Hacıobası Mahallesi'nde konuşlanan Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 tanker arazöz tarafından yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiyesi ve Alanya İtfaiyesi İncekum itfaiyeleri yangına müdahalede bulundu. Eski evin ahşap olması, saman, mazot ve tarım ilaçları bulunması nedeniyle yangın tüm müdahalelere rağmen evin tamamını sararak kullanılamaz hale getirdi.



Bir vatandaşın bahçe temizliği için yaktığı ateşten çıktığı tahmin edilen yangında evin önünde bağlı bulunan bin inek yanarak telef olurken, ahırda bulunan ve vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılan iki inekten birisinin memeleri yandı.



Yangında ayrıca evin altında bulunan motosiklet, tarım ilaç ve ekipmanları yanarken, ev sahibi Emin Yaşar Kaplan, "Aşağı mahallede ev yaptırıp orada yaşamaya başladık. Yeni eve götürmediğimiz yatak, yorgan, ev eşyası ve giyecekler bu evde kaldı. 3 inek, 1 motosiklet, tarım ekipmanları, 100 den fazla saman balyası, inekler için biçilmiş otlar, mazot bidonları vardı" dedi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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