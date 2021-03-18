Depo ve araçtan malzeme çalan 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ta park halindeki araçtan ve depodan matkap, boru kaynak makinesi, spiral, petek yıkama makinesi ve soba malzemeleri çalan bir kişi ekipler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Mithatpaşa Mahallesi Aziziye Caddesi üzerindeki park halindeki bir araçtan Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir depodan matkap, boru kaynak makinesi, spiral, petek yıkama makinesi ve soba malzemelerinin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdurlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahıslardan Z. B. (22) isimli şahıs yakalanmış olup çıkarıldığı Mahkeme kararı sonucu adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Emniyet ekipleri olayı gerçekleştiren diğer failin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalınan malzemeler temin edilerek araç ve depo sahibine teslim edildi. - ZONGULDAK